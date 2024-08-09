Видео В Плявниеках на парковке магазина загорелся автомобиль; подозревают поджог

Вечером в среду, 8 августа, на парковке магазина Maxima загорелся автомобиль Audi A4, огонь также повредил стоявшие рядом Škoda и Ford. Еще один автомобиль получил незначительные повреждения.

"Полицейский, который проверил здесь и сделал фотографии, сказал, что это был умышленный поджог. [...] Здесь, в Maxima, есть камеры, но полицейский, который пришел и посмотрел запись, сказал, что все в тумане. Вот так это и делается, когда все спят, тогда это и происходит", - рассказал местный дворник Николай.

Скорее всего, дворник прав, и автомобиль был подожжен намеренно. Об этом свидетельствуют выгоревший моторный отсек, неповрежденный салон и багажник, который также был полностью уничтожен.

По факту произошедшего ночью полиция возбудила уголовное дело, а эксперты увидели следы, указывающие на умышленное преступное деяние.

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщает: "Есть признаки, которые могут указывать на возможный поджог. Полиция предлагает жителям, располагающим информацией о происшествии, связаться с ними. Например, те, кто видел момент возгорания автомобиля или кто владеет другой информацией, которая может быть полезна при расследовании этого дела".

У сгоревшего автомобиля Audi не было страховки KASKO. Пока поджигатель не пойман, все убытки лягут на плечи хозяина.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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