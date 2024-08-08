Как ЕС и США отреагировали на наступление Украины в Курской области

Украина имеет право защищаться от России, в том числе наносить удары по врагу на его территории, заявил представитель главного дипломата ЕС.

Поскольку боевые действия в Курской области продолжаются, Россия объявила в приграничном регионе чрезвычайное положение. По данным Минобороны России, в наступлении задействовано около 1000 украинских военных.

Представитель Борреля подтвердил "полную поддержку ЕС Украины в ее законной самообороне от агрессии" и заявил, что ЕС продолжит предоставлять Киеву "политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь".

В свою очередь США хотят больше узнать о целях операции в Курской области, при этом они поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению российских атак. Об этом заявили в Белом доме.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также отметил, что США все так же разрешает наносить удары по целям на территории России, которые представляют угрозу для Киева.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер поделился с журналистами, что Украина не предупреждала США о своих планах.