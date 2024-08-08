Как ЕС и США отреагировали на наступление Украины в Курской области

Европейский Союз (ЕС) считает, что военная операция Украины в Курской области России является законной частью оборонительной войны, подтвердил прессе в четверг, 8 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Украина имеет право защищаться от России, в том числе наносить удары по врагу на его территории, заявил представитель главного дипломата ЕС.
Поскольку боевые действия в Курской области продолжаются, Россия объявила в приграничном регионе чрезвычайное положение. По данным Минобороны России, в наступлении задействовано около 1000 украинских военных.
Представитель Борреля подтвердил "полную поддержку ЕС Украины в ее законной самообороне от агрессии" и заявил, что ЕС продолжит предоставлять Киеву "политическую, финансовую, гуманитарную, дипломатическую и военную помощь".
В свою очередь США хотят больше узнать о целях операции в Курской области, при этом они поддерживают "разумные" действия Украины по прекращению российских атак. Об этом заявили в Белом доме.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также отметил, что США все так же разрешает наносить удары по целям на территории России, которые представляют угрозу для Киева.
Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер поделился с журналистами, что Украина не предупреждала США о своих планах.
"Это война, которую они ведут. Мы предоставляем им оборудование и консультации. Но когда дело доходит до повседневной тактики, то иногда мы общаемся с ними, иногда нет. И уместно, чтобы они сами принимали эти решения", - сказал Миллер
США также опровергли заявления РФ, что действия Киева являются провокацией.
"Я видел заявления российского правительства. Это уже чересчур - называть это провокацией, учитывая, что Россия нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что украинские войска продвинулись на 10 километров в глубь российской Курской области, пришли к выводу специалисты американского Института изучения войны (ISW) после анализа имеющихся данных.
"Подтверждается, что [в среду] 7 августа украинские войска, продолжая механизированные наступательные операции на российской территории, вошли на глубину до 10 километров в Курскую область", - говорится в последнем обзоре ISW.
В нем отмечается, что на геолокационных снимках, опубликованных во вторник и среду, видно, как украинская бронетехника занимает позиции вдоль дороги Рыльск - Суджа примерно в 10 километрах от границы между двумя странами.
В обзоре ISW добавляется, что украинские войска преодолели как минимум две российские линии обороны.
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