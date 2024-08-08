Видео Опасный перекресток в Риге: грузовик чуть не сбил пешехода

Ассоциация "Город для людей" предупреждает об опасном перекрестке в рижском микрорайоне Тейка, где грузовик чуть не сбил пешехода, переходившего пешеходный переход на зеленый свет, сообщает портал tv3.lv.
Ассоциация опубликовала в социальных сетях видео, на котором видно движение транспорта на перекрестке, и призывает Рижскую думу немедленно предотвратить опасные ситуации.
"Движение в Риге организуют профессионалы? Глядя на перекресток Бривибас гатве и Густава Земгала гатве, так и не кажется. Почти в каждом цикле работы светофора, после зеленого света для пешеходов и велосипедистов, пешеходный переход на Густава Земгала гатве пересекают еще четыре автомобиля, многие из которых - грузовики. К этому времени для велосипедистов уже загорается красный свет", - сообщили в ассоциации.
6 августа на видео запечатлено, как грузовик чуть не сбил женщину, которая собиралась переходить дорогу, когда загорелся зеленый свет.
Bīstams krustojums Teikā — kravas auto teju nobrauca gājēju, kas gāja pie zaļā— Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) August 8, 2024
Vai satiksmi Rīgā organizē profesionāļi? Pavērojot Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojumu, tā nešķiet — gandrīz katrā luksofora ciklā pēc tam, kad gājējiem un velobraucējiem iedegas zaļā… pic.twitter.com/NeXzNrswlW
"К счастью, без трагических последствий, поскольку водитель начал тормозить, а женщина услышала звук тормозов и остановилась", - говорят в ассоциации.
"Это связано с тем, что от стоп-линии, где машины въезжают на перекресток со стороны Чиекуркалнса, до этого пешеходного перехода около 80 метров, которые можно преодолеть за шесть секунд при скорости 50 километров в час. Учитывая, что проезжая часть ремонтируется, а тротуар потрескался, это займет гораздо больше времени", - продолжают объяснять ситуацию на перекрестке в ассоциации.
Ассоциация "Город для людей" предлагает перестроить перекресток, установив дополнительный светофор с белым знаком STOP на Густава Земгала гатве непосредственно перед проезжей частью Бривибас гатве, чтобы сократить расстояние, которое приходится преодолевать автомобилям после пересечения стоп-линии. В качестве другого решения ассоциация предлагает продлить время, когда красный свет уже горит для тех, кто едет по Густава Земгала гатве, но не для пешеходов и велосипедистов.
В качестве третьего варианта ассоциация предлагает сначала включать зеленый свет для транспортных средств, следующих по Бривибас гатве, а для пешеходов и велосипедистов - через некоторое время.
Жители Риги также поделились в социальных сетях видео, на которых видно опасную организацию дорожного движения на перекрестке.
Te arī vēl viens video no 6.augusta, ko @RigasDome pievienot institucionālās atmiņas arhīvam ar nosaukumu "mēs neko nezinājām" pic.twitter.com/QzxcaUPCUJ— lielpeteris (@lielpeteris) August 8, 2024
August 8, 2024
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