Видео Опасный перекресток в Риге: грузовик чуть не сбил пешехода

"Это связано с тем, что от стоп-линии, где машины въезжают на перекресток со стороны Чиекуркалнса, до этого пешеходного перехода около 80 метров, которые можно преодолеть за шесть секунд при скорости 50 километров в час. Учитывая, что проезжая часть ремонтируется, а тротуар потрескался, это займет гораздо больше времени", - продолжают объяснять ситуацию на перекрестке в ассоциации.

Ассоциация "Город для людей" предлагает перестроить перекресток, установив дополнительный светофор с белым знаком STOP на Густава Земгала гатве непосредственно перед проезжей частью Бривибас гатве, чтобы сократить расстояние, которое приходится преодолевать автомобилям после пересечения стоп-линии. В качестве другого решения ассоциация предлагает продлить время, когда красный свет уже горит для тех, кто едет по Густава Земгала гатве, но не для пешеходов и велосипедистов.

В качестве третьего варианта ассоциация предлагает сначала включать зеленый свет для транспортных средств, следующих по Бривибас гатве, а для пешеходов и велосипедистов - через некоторое время.

Жители Риги также поделились в социальных сетях видео, на которых видно опасную организацию дорожного движения на перекрестке.

Te arī vēl viens video no 6.augusta, ko @RigasDome pievienot institucionālās atmiņas arhīvam ar nosaukumu "mēs neko nezinājām" pic.twitter.com/QzxcaUPCUJ — lielpeteris (@lielpeteris) August 8, 2024

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