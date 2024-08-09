"Мы же поддержали СВО" - жители Курской области в недоумении от того, что война пришла в Россию

На видео жителей Суджанского района женщина говорит, что 6 августа на территорию приграничного района якобы вошли "иностранные военные с техникой НАТО".

Хотя Россия уже два с половиной года осуществляет полномасштабное вторжение в Украину и уже десять лет ведет войну в восточном регионе Украины, Донбассе, похоже, россиян удивил приход военных действий на территорию России.

"Наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов, мы убежали под обстрелами, многие без документов. Хотим попросить помощи, мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии и продолжаем помогать с первых дней начала СВО. <…> Наши родные остались, мы не можем с ними связаться, связи с ними никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли", - говорит жительница.

Другой житель Суджанского района, обращаясь к Путину, просит не молчать о продвижении украинских военных и захваченных территориях, так как вовремя полученная информация могла бы спасти мирных жителей.

"Недавно начальник Генерального штаба доложил вам, что ситуация под контролем, но на сегодняшний день в Суджанском районе идут масштабные тяжелые бои", - сказал он.

Еще одна жительница приграничья говорит, что из Суджанского района не происходит организованная эвакуация, поэтому мирным жителям приходится самим искать возможности покинуть регион, где идут бои.

Как ранее сообщалось, в Курскую область России со вторника вошли украинские силы. Украина не стала официально комментировать происходящее там, а также свою причастность. Тогда же советник главы канцелярии президента Михаил Подоляк заявил, что "Россия должна почувствовать настоящую войну на своей территории".

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