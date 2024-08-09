Видео "Я все эти 2,5 года не молчу": Галкин эмоционально ответил пропагандистам

Российский пропагандистский Telegram-канал Readovka обвинил артиста в том, что "пока ВСУ закрепили свои позиции в Курской области, он молчит и публикует в это время веселые видео с концертов".

"То есть когда я с первых дней "СВО" выступил против - это мне чек пришел, а сейчас не приходит чек?" - иронично заметил Максим Галкин.

То, что многие артисты молчат о войне, Галкин назвал хорошим вопросом: "Но он адресован не ко мне. Я все эти 2,5 года не молчу. Я озабочен судьбой и России, и Украины. А вы спросите, не почему я молчу, а почему молчат те обласканные властью артисты, награжденные, участвовавшие во всех правительственных концертах все эти 2,5 года?".

В качестве примера он назвал поддержавших российскую агрессию против Украины Григория Лепса, Надежду Бабкину, Олега и Родиона Газмановых и Шамана, которые публикуют видео с концертов и забавные ролики с животными.

"Вы меня абсолютно незаслуженно записали в предатели своей страны [...]. Я не первый в этой очереди, кто достоин упреков. Если вы думаете, что мне кто-то сказал молчать - вы ошибаетесь. Вы спросите, кто вышеперечисленным запретил говорить", - резюмировал артист.

Напомним, что Максим Галкин с самого начала осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми он покинул родину. Сейчас звездная чета находится в Латвии. Юморист этим летом выступает во многих городах Латвии: 9 и 10 августа - в Юрмале, 11 августа - в Рое, 14 августа - в Даугавпилсе, а 15 и 16 августа - в Цесисе.

Ранее Максим Галкин сразил публику на фестивале Лаймы Вайкуле, где исполнил несколько песен на латышском языке.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!