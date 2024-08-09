Последствия бури ликвидированы: парк Кемери и водонапорная башня снова доступны посетителям

Кроме того, возобновил работу один из излюбленных туристических объектов Юрмалы - Кемерская водонапорная башня, расположенная на территории исторического курортного парка Кемери. Башня доступна для посетителей бесплатно до 27 октября ежедневно с 10 до 18 часов.

В помещениях водонапорной башни представлены исторические экспозиции о Кемери и связанных с историей курорта выдающихся личностях, а также доступны две смотровые площадки - на высоте 12 и 42 метров. Самую высокую смотровую площадку можно посетить только по предварительному бронированию на сайте.

Как сообщалось, в лесном парке в Дзинтари собраны сломанные бурей ветки, выкорчеваны пни и выровнены ямы, оставшиеся от поваленных ветром деревьев, приведены в порядок линии электропередач, поэтому парк доступен для посетителей.

Видео: Последствия бури в Юрмале

Специалисты ООО Jūrmalas gaisma восстановили освещение, а также демонтировали поврежденное бурей декоративное освещение над тропами парка, чтобы в парке могли безопасно находиться посетители.

Максимальный ущерб пронесшаяся над Юрмалой в конце июля буря нанесла парку в Каугури, где были сломаны и вырваны с корнем многочленные деревья. Помощь спасателей потребовалась на проезжих частях и тротуарах для уборки сломанных деревьев и веток, устранения повреждений инфраструктуры электроснабжения, а также разрушений имущества самоуправления и частных лиц.

Галерея: Последствия бури в Юрмале

Буря нанесла ущерб во многих районах Юрмалы, но особенно много разрушений было в районах Каугури, Яункемери, Вайвари, Слока, Асари, Меллужи, Майори и Дзинтари.

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