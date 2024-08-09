Минобороны прокомментировало идею об обязательном призыве женщин в СГО

Он отметил, что в настоящее время в СГО служат 11 женщин. Две женщины добровольно отправились на второй призыв, а девять - на третий.

Граузе убежден, что к обсуждению вопроса об обязательном призыве женщин можно будет вернуться позже, поскольку сейчас необходим анализ, хотя бы для того, чтобы понять позицию общества по этому вопросу.

"Если мы говорим, что призыв женщин должен быть обязательным, то сразу возникает ряд вопросов, а именно: будет ли количество призывников пропорциональным между мужчинами и женщинами или женщин будет призываться больше", - подчеркнул Граузе.

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