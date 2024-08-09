Главное за 9 августа Последняя надежда Латвии на медаль, подробности событий в Курской области и прогноз погоды на выходные

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины напали на автомобильную колонну российской армии в Курской области. Снимки с пожаром, охватившим военную технику, опубликовали несколько прокремлевских Telegram-каналов.

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29 августа на киноэкраны выйдет "Поток" (Straume) - сенсация латвийской мультипликации, попавшая в спецпрограмму Каннского кинофестиваля и заслужившая восторженные отклики критиков и киноделов по всему миру. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" на специальном предпоказе ознакомился с достижением отечественного кино и рассказывает, что же особенного в мультфильме молодого режиссера Гинта Зилбалодиса.

В то время, когда в обществе еще не стихли острые дискуссии по поводу пола алжирской боксерши Иман Хелиф и ее праве принимать участие и побеждать в Олимпийских играх, стоит отметить, что это не беспрецедентный случай. В частности, не менее скандальная и, может быть, печальная - история обладательницы золотой медали в прыжках в высоту Доры (или Генриха) Ратьен, которую полиция обвинила в том, что она "мужчина в платье", а другие спортсмены оскорбляли, потому что не могли понять, какого пола человек соревнуется с ними.

В четверг, 8 августа, российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Резекне. Это было второе шоу в рамках его латвийского тура. Он также показал подписчикам, что отправился в Резекне с сыном Гарри.

В то время как продажи электромобилей в Эстонии и Европе уже целый год переживают спад, в последние несколько месяцев резко упали и продажи подключаемых гибридов (PHEV), сообщает Rus.Postimees.

В пятницу, 9 августа, Максим Галкин опубликовал видео, в котором обратился к своим подписчикам и ответил на обвинения пропагандистских Telegram-каналов в молчании о войне, которую Россия развязала в Украине.

Группа bet bet обратилась к поклонникам в своих социальных сетях, сообщив, что "по вине организаторов" их концерт в Павилосте отменен. На запись отреагировал и организатор концерта Луи Фонтейн.

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