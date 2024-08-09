Вот и подходит к концу рабочая неделя, впереди два выходных. Прежде чем окунуться в заслуженный отдых, узнайте, что же произошло в Латвии и мире сегодня. В ежедневной подборке RUS TVNET рассказываем коротко о главном за пятницу, 9 августа.
Главное за 9 августа ⟩ Последняя надежда Латвии на медаль, подробности событий в Курской области и прогноз погоды на выходные
Новости Латвии:
В связи с неспособностью предприятия Fisom выполнить обязательства и констатированными проблемами ликвидности коммерсанта, в результате чего более 100 в основном несовершеннолетних латвийских путешественников застряли в Испании, Центр по защите прав потребителей (РТАС) начал процедуру репатриации людей, сообщила TVNET глава отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации РТАС Санита Гертмане.
Портал "Чайка" пишет, что 18 августа в Даугавпилсе пройдёт показ спектакля, который может оскорбить. Недавно на фестивале LAMPA в Цесисе некоторые зрители даже покидали свои места из-за происходящего на сцене. Увидеть нашумевший моноспектакль "Человек и Тиран" можно будет и в Риге.
Уже в понедельник, 5 августа, в дорогу в Латгале с военной базы в Адажи отправилась первая произведенная в Латвии бронемашина Patria 6x6, которая была передана в постоянное пользование в распоряжение 3-й Латгальской бригады земессаргов. "Только не распахивайте ворота, как на свадьбе", - так о поездке новой бронемашины в Латгале в беседе с порталом TVNET пошутил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе полковник Гунарс Визулис.
Недавно на книжных полках Латвии появился труд немецкого историка Олафа Кюля "Краткая история России, увиденная с ее конца". Автор, много лет проработавший советником мэра Берлина по российским вопросам, анализирует, что произошло с Россией за последние тридцать лет, какие факторы повлияли на это и каково будущее этой страны. TVNET+ обсудил с Кюлем эти и другие актуальные вопросы.
Железнодорожный проект Rail Baltica "сошел с рельсов" в 2013-2014 годах, когда создавалось альтернативное решение, которое не появляется в важнейших проектных документах, следует из слов председателя парламентской следственной комиссии Rail Baltica Андриса Кулбергса ("Объединенный список") в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
С субботы по понедельник погоду в Латвии будет определять циклон, под влиянием которого усилится западный ветер и временами будут идти дожди, больше осадков выпадет в Видземе, прогнозируют синоптики.
С конца прошлой недели на основных мировых фондовых рынках и в других отдельных классах активов наблюдаются резкие падения на фоне повышенных опасений по поводу возможного кризиса в экономике США, а также резких изменений стоимости японской иены и процентных ставок. Эти потрясения вызвали множество острых вопросов, в том числе о том, как это отразилось на пенсионных накоплениях жителей Латвии и стоило ли нам вчера бежать в банк, чтобы срочно поменять пенсионный план.
Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) передало в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовный процесс в отношении трех лиц за контрабанду трех килограммов особо опасного наркотического вещества - метамфетамина, сообщили представители VID.
Рижский городской суд 15 августа в 11 часов рассмотрит заявление Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) против объединения политических партий "Новое согласие" о приостановке его деятельности, свидетельствует информация в календаре суда.
Олимпиада в Париже:
Латвийский спортсмен Павел Швецов в пятницу в полуфинале соревнований по современному пятиборью на Олимпиаде в Париже занял пятое место и квалифицировался в финал. Швецов - последний латвийский спортсмен, который стартует на этих Олимпийских играх. Пока Латвия медалей не завоевала.
Современный пятиборец Павел Швецов и его тренер Михаил Ефременко считают реальным попасть в десятку лучших на Олимпийских играх в Париже.
В четверг, 8 августа, на летних Олимпийских играх-2024 прошёл 13-й медальный день.
Прыгун с шестом Валтерс Крейшс, выступавший в финале Олимпийских игр в Париже, скорее всего, заражен Covid-19, следует из сторис спортсмена в социальной сети Instagram, пишет LETA.
За рубежом:
Возможной целью украинского вторжения была Курская АЭС, однако непредвиденные обстоятельства не позволили это реализовать. Такое мнение агентству LETA высказал бывший командир Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) и бывший посол в Казахстане и Афганистане Юрис Маклаков.
Бои в Курской области России ведутся в нескольких десятках километров от Курчатова, где находится Курская атомная электростанция, сообщил мэр города Игорь Корпунков, пишут UNN и "Медуза".
Российская артиллерия в пятницу, 9 августа, обстреляла супермаркет в Константиновке Донецкой области Украины, в результате чего погибли 12 и пострадали 37 человек, сообщило МВД Украины.
Украинские войска закрепляются на занятой территории Курской области, а на отдельных участках расширяют зону контроля, продолжают продвижение или проводят разведывательные рейды с образовавшегося плацдарма. На данный момент они заняли большую часть райцентра Суджа — к западу от одноимённой реки. Российские войска удерживают возвышенности на восточном берегу, но находятся в тяжелом положении — их обходят с обоих флангов.
Посмотрев новостные выпуски на федеральных каналах в четверг утром и днем, довольно сложно понять, что же происходит в Курской области на третий день после того, как украинские военные перешли границу и начали наступать вглубь территории этого российского региона. С одной стороны, противник не продвинулся «ни на один метр», а с другой — из репортажей следует, что чуть ли не вся Россия собирает региону гуманитарную помощь.
Согласно плану, разработанному Министерством финансов и Министерством внутренних дел, с 8 августа на пограничном пункте Нарва - Ивангород был введен полный досмотр.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в четверг, 8 августа, вновь напрямую не упомянул о наступлении в Курской области, но отметил, что Россия принесла войну и должна почувствовать ее сама.
Сообщение, адресованное российскому диктатору Владимиру Путину, записали жители Суджанского района Курской области, которым из-за вторжения ВСУ и продолжающихся боев пришлось покинуть дома. Кремль до сих пор думает, как реагировать на приход войны на территорию России. Путин только сейчас начал использовать такие слова, как "ситуация" и "обстоятельства", а также пообещал выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей (105 евро) тем, кому пришлось покинуть свои дома.
В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины напали на автомобильную колонну российской армии в Курской области. Снимки с пожаром, охватившим военную технику, опубликовали несколько прокремлевских Telegram-каналов.
Интересное чтиво:
29 августа на киноэкраны выйдет "Поток" (Straume) - сенсация латвийской мультипликации, попавшая в спецпрограмму Каннского кинофестиваля и заслужившая восторженные отклики критиков и киноделов по всему миру. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" на специальном предпоказе ознакомился с достижением отечественного кино и рассказывает, что же особенного в мультфильме молодого режиссера Гинта Зилбалодиса.
В то время, когда в обществе еще не стихли острые дискуссии по поводу пола алжирской боксерши Иман Хелиф и ее праве принимать участие и побеждать в Олимпийских играх, стоит отметить, что это не беспрецедентный случай. В частности, не менее скандальная и, может быть, печальная - история обладательницы золотой медали в прыжках в высоту Доры (или Генриха) Ратьен, которую полиция обвинила в том, что она "мужчина в платье", а другие спортсмены оскорбляли, потому что не могли понять, какого пола человек соревнуется с ними.
В четверг, 8 августа, российский комик и шоумен Максим Галкин выступил в Резекне. Это было второе шоу в рамках его латвийского тура. Он также показал подписчикам, что отправился в Резекне с сыном Гарри.
В то время как продажи электромобилей в Эстонии и Европе уже целый год переживают спад, в последние несколько месяцев резко упали и продажи подключаемых гибридов (PHEV), сообщает Rus.Postimees.
В пятницу, 9 августа, Максим Галкин опубликовал видео, в котором обратился к своим подписчикам и ответил на обвинения пропагандистских Telegram-каналов в молчании о войне, которую Россия развязала в Украине.
Группа bet bet обратилась к поклонникам в своих социальных сетях, сообщив, что "по вине организаторов" их концерт в Павилосте отменен. На запись отреагировал и организатор концерта Луи Фонтейн.
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