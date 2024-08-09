"Имеющая в нашем распоряжении информация свидетельствует о том, что этот лагерь для серфинга был. И, как мы знаем, в путь отправились 168 детей, из которых 61 добрались до пункта назначения в Португалии. И 107 остались на полпути в Испании", - рассказала передаче представитель Министерства иностранных дел Солвита Мартинсоне.

Полученные от родителей заявления Центр по защите прав детей уже передал полиции. Защитники прав детей отмечают: если эта поездка была организована как лагерь, то она фактически нелегальна.

"Это не лагерь, как бы кто-нибудь не хотел его так называть. И то, на что я хочу обратить внимание, что родителям все же стоит очень тщательно читать договор, который они подписывают. И, если там есть слово "лагерь", все-таки стоит поинтересоваться о конкретном обучении, которое пройдет ребенок, и будет ли на 10 детей не менее двух взрослых и так далее, как это предусмотрено соответствующим положением Кабинета министров о лагерях", - говорит Валентина Горбунова, заместитель руководителя Центра по защите прав детей.

Как уже сообщал TVNET, в Испании застряли более 100 несовершеннолетних из Латвии, которые на автобусе направлялись в лагерь для серфинга в Португалии, но до пункта назначения так и не доехали. Организаторы лагеря из туристической компании Fisom.lv бросили детей в Испании, не идут на коммуникацию и не отвечают на звонки, а родители обратились в РТАС и МИД, чтобы не только вернуть своих детей домой, но и предупредить об этой компании других.

МИД получил подтверждение от РТАС, что детей можно будет доставить в Латвию за государственные средства. МИД призывает людей обращаться с заявлениями в Госполицию для возбуждения дела о присвоении денежных средств, что позволит полиции объявить человека или людей в международный розыск.

Центр по защите прав потребителей приостановил лицензию туроператора Fisom, сообщили в РТАС.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!