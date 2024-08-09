Возвращение застрявших в Испании детей и подростков из Латвии может занять четыре дня

В данный момент путешественников призвали подготовиться к выезду, чтобы во второй половине дня в пятницу начать путь домой в Латвию.

Принимая во внимание большое расстояние, а также сложности с логистикой, планируется, что автобусы партнера поставщика услуг по репатриации в Испании заберут пассажиров в кемпинге, где они сейчас находятся, в пятницу днем около 16:00, а в восточном регионе Франции детей встретят автобусы Lux Express Latvia, которые начнут свой путь из Латвии в ближайшие несколько часов.

Принимая во внимание сложную логистику, планируется, что туристы вернутся в Латвию вечером во вторник, 13 августа.

Законодательство предусматривает, что если туроператор не может полностью или частично выполнить свои обязательства из-за проблем с ликвидностью и необходима репатриация путешественника, то путешественник репатриируется, при этом ему предоставляется транспорт и, при необходимости, жилье, но он должен самостоятельно обеспечить себя питанием по пути следования.