Возвращение застрявших в Испании детей и подростков из Латвии может занять четыре дня

В связи с неспособностью предприятия Fisom выполнить обязательства и констатированными проблемами ликвидности коммерсанта, в результате чего более 100 в основном несовершеннолетних латвийских путешественников застряли в Испании, Центр по защите прав потребителей (РТАС) начал процедуру репатриации людей, сообщила TVNET глава отдела поддержки потребителей, информирования общества и коммуникации РТАС Санита Гертмане.
В данный момент путешественников призвали подготовиться к выезду, чтобы во второй половине дня в пятницу начать путь домой в Латвию.
Принимая во внимание большое расстояние, а также сложности с логистикой, планируется, что автобусы партнера поставщика услуг по репатриации в Испании заберут пассажиров в кемпинге, где они сейчас находятся, в пятницу днем около 16:00, а в восточном регионе Франции детей встретят автобусы Lux Express Latvia, которые начнут свой путь из Латвии в ближайшие несколько часов.
Принимая во внимание сложную логистику, планируется, что туристы вернутся в Латвию вечером во вторник, 13 августа.
Законодательство предусматривает, что если туроператор не может полностью или частично выполнить свои обязательства из-за проблем с ликвидностью и необходима репатриация путешественника, то путешественник репатриируется, при этом ему предоставляется транспорт и, при необходимости, жилье, но он должен самостоятельно обеспечить себя питанием по пути следования.
Проживание латвийских путешественников в кемпинге, а также питание 8 и 9 августа 2024 года были оплачены предприятием Balta из собственных средств в качестве жеста доброй воли, несмотря на то, что в настоящее время эта компания не имеет никаких отношений с пострадавшими потребителями.
Директор РТАС Зайга Лиепиня выразила радость: "Благодаря оперативным действиям сотрудников PTAC, сотрудничеству с Министерством иностранных дел и всеми другими заинтересованными сторонами нам удалось достичь решений, которые позволят латвийским детям вернуться домой в ближайшее время!".
Поскольку PTAC отозвал лицензию туроператора, дальнейшие поездки не состоятся. PTAC проинформирует о процессе возврата взносов в ближайшем будущем, так как приоритетом на данный момент является возвращение детей из Испании в Латвию.
PTAC продолжает поддерживать контакт с родителями детей и Министерством иностранных дел, и более подробная информация о процессе репатриации и текущих событиях будет размещена на сайте PTAC ptac.gov.lv.
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