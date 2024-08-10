Распространение сине-зеленых водорослей: еще в двух местах не рекомендовано купаться

Руководитель отдела по связям с общественностью муниципалитета Ропажского края Инесе Скрастиня сообщила, что получены результаты углубленного анализа Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR, которые подтверждают распространение сине-зеленых водоросли в местах купания на озерах Балтэзерс и Лангстини.

Жителям предлагается не купаться в Балтезере в районе улицы Саулстару 2А, а также возле санатория Baltvilla и в местах для купания на озере Лангстини.

Жителям также следует быть осторожными, поскольку после дождей, вызванных бурей 29 июля, в воду могут попасть нежелательные загрязнения. После недавних жарких дней возрос риск роста распространения фитопланктона и водорослей.

В качестве меры предосторожности не рекомендуется пользоваться местами для купания, по которым не получены результаты анализов качества воды.

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