Распространение сине-зеленых водорослей: еще в двух местах не рекомендовано купаться

Из-за распространений цианобактерий или сине-зеленых водорослей муниципалитеты не рекомендуют купаться на пляжах на озерах Балтэзерс и Лангстини в Ропажском муниципалитете.
Руководитель отдела по связям с общественностью муниципалитета Ропажского края Инесе Скрастиня сообщила, что получены результаты углубленного анализа Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды BIOR, которые подтверждают распространение сине-зеленых водоросли в местах купания на озерах Балтэзерс и Лангстини.
Жителям предлагается не купаться в Балтезере в районе улицы Саулстару 2А, а также возле санатория Baltvilla и в местах для купания на озере Лангстини.
Жителям также следует быть осторожными, поскольку после дождей, вызванных бурей 29 июля, в воду могут попасть нежелательные загрязнения. После недавних жарких дней возрос риск роста распространения фитопланктона и водорослей.
В качестве меры предосторожности не рекомендуется пользоваться местами для купания, по которым не получены результаты анализов качества воды.
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