Видео В Крыму уничтожен российский военный катер "Тунец"

По данным Главного разведывательного управления Минобороны Украины, спецподразделение этого ведомства уничтожило катер проекта "КС 701 Тунец" в оккупированном Крыму с помощью беспилотного катера Magura V5. В ходе операции у поселка Черноморск также были повреждены "еще три катера-нарушителя", тип которых сейчас устанавливается.

Согласно сообщению, это не первый катер подобного класса, который отслеживается у берегов полуострова: два российских катера того же типа ранее были уничтожены украинской разведкой, а два других получили значительные повреждения.

Российские вооруженные силы в Крыму использовали быстроходные транспортно-десантные катера КС 701 для патрулирования акватории и в логистических целях.

Международные эксперты признали используемую Украиной ударную платформу Magura V5 самым эффективным беспилотником, применявшимся до сих пор в войне. В общей сложности 18 российских кораблей были успешно поражены этими военно-морскими беспилотниками украинского производства, девять из которых были уничтожены, говорится в сообщении.

В ночь на 2 августа ВСУ, по информации Генштаба, уничтожили в Севастопольской бухте российскую подводную лодку Б-237 "Ростов на Дону" и "повредили" четыре ЗРК С-400 "Триумф". Ракетные пусковые площадки расположены в Крыму.

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