Независимые исследователи насчитали на видео 14 разбитых грузовиков, в кузовах некоторых из них видны тела погибших военных. Точное число убитых неизвестно, российские и украинские источники пишут, что в колонне мог находиться личный состав численностью до батальона.

Предположительно, удар был нанесен из ракетного комплекса HIMARS. Так как солдаты ехали не в бронемашинах, а в обычных тентованных «Уралах» и «Камазах», шансов уцелеть у них было мало.

Обстоятельства случившегося пока не раскрываются. Высокоточные ракеты РСЗО HIMARS наводятся по координатам, и попасть ими по движущейся цели довольно проблематично.

Вероятно, колонна могла сделать остановку, при этом, судя по кадрам с места события, большинство машин (за исключением двух задних) стояли очень скученно.

Как бы то ни было, некоторые провоенные блогеры требуют предать военно-полевому суду командиров, отдавших приказ о перевозке личного состава в зоне боев такой плотной колонной.

О том, как быстро средства огневого поражения ВСУ реагируют на полученную ими информацию о местонахождении важных целей противника, говорилось много. Украинские разведывательные дроны непрерывно находятся в воздухе, а передача сведений, принятие решения об ударе, запуск ракет и их подлет занимают считанные секунды.

Обращает на себя внимание еще один факт: село Октябрьское находится на трассе, ведущей из Курска через Льгов в направлении Сумской области Украины. Расположенный на ней райцентр Рыльск российские околовоенные источники называют одной из потенциальных целей нового удара украинской армии, которая, по их данным, сосредоточила крупные силы на этом направлении по ту сторону границы.

Переброска довольно крупных подкреплений в район Рыльска говорит о том, что российское командование считает такую угрозу достаточно серьезной.