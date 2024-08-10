Видео Застрявшие в Испании латвийские дети добрались до Франции

Застрявших в Испании детей из Латвии привезли во Францию, сообщила представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане.
Репатриация 81 путешественника из Испании в Латвию, инициированная Центром защиты прав потребителей (PTAC) в сотрудничестве с консульской службой Министерства иностранных дел, проходит успешно.
Путешественники отправились домой из кемпинга в Испании, как и планировалось, около 17:00 по испанскому времени в пятницу, 9 августа, сев в два автобуса. В обоих автобусах есть взрослые, с которыми существует регулярный контакт.
Автобусы прибыли во Францию, где пробудут до утра воскресенья, чтобы соблюдать правила режима отдыха для водителей автобусов. Ожидается, что путь домой продолжится в воскресенье утром.
По данным PTAC, репатрианты чувствуют себя хорошо.
Репатриация была начата в связи с неспособностью SIA Fisom выполнить свои обязательства и проблемами с ликвидностью коммерсанта.
Учитывая, что PTAC аннулировало лицензию туроператора SIA Fisom, дальнейшие организованные этим оператором поездки не состоятся. О процессе возврата денег PTAC сообщит в ближайшее время, поскольку в настоящее время приоритетом является возвращение застрявших в Испании детей обратно в Латвию.
PTAC продолжает поддерживать связь с родителями детей и МИД, обещая разместить более подробную информацию о ходе репатриации и текущих событиях на своем сайте.
Ранее прогнозировалось, что с учетом сложной логистики дети смогут вернуться в Латвию вечером во вторник, 13 августа.
Видео: Сюжет передачи LTV Ziņu Dienests (на латышском языке)
Как сообщалось, 8 августа в страховую компанию Balcia поступило четыре заявки от клиентов, чьи дети отправились в лагерь в Португалии, организаторы которого исчезли, а дети не вернулись домой. Страховщик утверждает, что немедленно приступил к поискам решения, организовав транспортировку детей в аэропорт и вылет домой.
В поездку, организованную туроператором SIA Fisom, в Португалию отправился 171 человек, однако более 100 из них застряли в Испании, говорится в записи МИД в Twitter.
Замешанный в скандале туроператор Fisom обещает объяснить ситуацию в ближайшее время, но пока не сделал этого.
По данным Firmas.lv, председателем правления Fisom является Матис Далбергс. Уставный капитал компании составляет 7500 евро. В 2021 году оборот Fisom составил 117 615 евро, прибыль достигла 41 749 евро. В 2022 году оборот компании достиг 356 396 евро, а убытки - 33 452 евро.
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