Видео Застрявшие в Испании латвийские дети добрались до Франции

Репатриация 81 путешественника из Испании в Латвию, инициированная Центром защиты прав потребителей (PTAC) в сотрудничестве с консульской службой Министерства иностранных дел, проходит успешно.

Путешественники отправились домой из кемпинга в Испании, как и планировалось, около 17:00 по испанскому времени в пятницу, 9 августа, сев в два автобуса. В обоих автобусах есть взрослые, с которыми существует регулярный контакт.

Автобусы прибыли во Францию, где пробудут до утра воскресенья, чтобы соблюдать правила режима отдыха для водителей автобусов. Ожидается, что путь домой продолжится в воскресенье утром.

По данным PTAC, репатрианты чувствуют себя хорошо.

Репатриация была начата в связи с неспособностью SIA Fisom выполнить свои обязательства и проблемами с ликвидностью коммерсанта.

Учитывая, что PTAC аннулировало лицензию туроператора SIA Fisom, дальнейшие организованные этим оператором поездки не состоятся. О процессе возврата денег PTAC сообщит в ближайшее время, поскольку в настоящее время приоритетом является возвращение застрявших в Испании детей обратно в Латвию.