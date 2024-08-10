ISW: РФ не хочет перебрасывать в Курскую область оккупационные силы из Украины

Анализ ISW показывает, что Россия в настоящее время не желает перебрасывать силы с востока Украины, чтобы помешать Украине сорвать российское наступление на этом фронте.

Когда началась украинская операция, в Курской области действовали российские призывники, пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат", действующего под руководством Минобороны РФ. При этом, по мнению аналитиков, российское военное командование вскоре перебросило в Курскую область силы из оперативного резерва, дополнительные подразделения с военнослужащими срочной службы, подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), Сил специальных операций, другие подразделения "Ахмата", военнослужащие 1-го корпуса армии самопровозглашенной ДНР и бывшие наемники ЧВК "Вагнер".

"Возможно, что российское военное командование в настоящее время перебрасывает с востока или юга Украины в Курскую область более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения, но, вероятно, для прибытия таких подразделений в Курскую область потребуется дополнительное время", - заявили в ISW.