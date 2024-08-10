ISW: РФ не хочет перебрасывать в Курскую область оккупационные силы из Украины

На данный момент российское военное командование, чтобы противостоять вторжению ВСУ в Курскую область, полагается на существующие подразделения, дислоцированные вдоль международной границы, и легко доступные силы в тылу, в составе которых в основном призывники и нерегулярные формирования, считают аналитики Института изучения войны США (ISW).
Анализ ISW показывает, что Россия в настоящее время не желает перебрасывать силы с востока Украины, чтобы помешать Украине сорвать российское наступление на этом фронте.
Когда началась украинская операция, в Курской области действовали российские призывники, пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и бойцы чеченского спецподразделения "Ахмат", действующего под руководством Минобороны РФ. При этом, по мнению аналитиков, российское военное командование вскоре перебросило в Курскую область силы из оперативного резерва, дополнительные подразделения с военнослужащими срочной службы, подразделения Главного разведывательного управления (ГРУ), Сил специальных операций, другие подразделения "Ахмата", военнослужащие 1-го корпуса армии самопровозглашенной ДНР и бывшие наемники ЧВК "Вагнер".
"Возможно, что российское военное командование в настоящее время перебрасывает с востока или юга Украины в Курскую область более опытные и лучше оснащенные передовые подразделения, но, вероятно, для прибытия таких подразделений в Курскую область потребуется дополнительное время", - заявили в ISW.
Однако 9 августа один из российских военных обозревателей заявил, что под Рыльском действуют подразделения 44-го армейского корпуса группы Северных сил, что позволяет предположить, что российское военное командование может передислоцировать части Группы северных войск, которые готовили для наступательной операции на севере Харьковской области.
"Это утверждение военного корреспондента, если оно соответствует действительности, показывает, что российское военное командование оценивает украинскую операцию как более значимую. Значительная переброска элементов Северной группы войск в Курскую область позволяет предположить, что российское военное командование видит в приостановке наступательной операции в северной части Харьковской области необходимую жертву, чтобы адекватно ответить на украинское вторжение", - говорят в ISW.
При этом аналитики подчеркивают, что масштабная передислокация российских войск из прифронтовых зон, скорее всего, будет происходить медленнее, и более боеспособные передовые части могут начать прибывать в Курскую область только через несколько дней.
По мнению газеты The Washington Post, внезапный прорыв ВСУ является самым серьезным вызовом диктатору Владимиру Путину со времен восстания ЧВК "Вагнер". Подчеркивается, что если российские войска будут продвигаться такими же темпами, как и на других направлениях, им понадобится год, чтобы вернуть утраченные территории в Курской области.
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