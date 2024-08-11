Бои у газопровода в Судже. Что будет с транзитом российского газа в Европу через Украину?

Если украинский транзит остановится, единственным действующим маршрутом поставок российского газа в ЕС останется газопровод через Турцию. Белорусский маршрут, равно как и «Северный поток», давно бездействуют Фото: BBC

Перспектива перебоев в Судже ненадолго привела цены на газ на европейском рынке к пикам этого года — 40 евро за мегаватт-час.

Именно такой вышла средняя рыночная цена на газ в Европе в прошлом году, при этом она упала на 70% по сравнению с кризисным 2022 годом, когда доходило и до 300 евро. Цены продолжили снижаться в 2024 году: даже в разгар январских морозов они не превышали 30 евро за мегаватт, что выше довоенного уровня, но вполне по карману европейским потребителям.

Как ЕС выигрывает газовую войну у России

Евросоюз не вводил санкции против российского газа — газовая блокада была инициативой Кремля.

Подконтрольный российскому президенту Владимиру Путину «Газпром» сокращал поставки газа в Европу еще до войны. Но в 2023 году произошло качественное изменение — прокачка по трубопроводам уменьшилась вдвое. Не изменились лишь объемы поставок сжиженного газа морем.

В этом году ситуация с трубопроводным газом примерно такая же, как в прошлом.