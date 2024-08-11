Посол Украины в Латвии: "Мы не будем гоняться за украинцами по улицам Риги"

С 18 мая 2024 года в Украине начал действовать новый закон о мобилизации, обязывающий всех военнообязанных граждан Украины обновить свои личные данные.

Это касается также украинцев, проживающих за границей, включая тех, кто покинул страну до начала войны Но будет ли государство применять санкции против тех, кто не обновит свои данные?

"Закон предусматривает ответственность только для тех граждан Украины, которые находятся внутри страны. Те, кто находится за ее пределами, подчиняются законам тех стран, в которых они пребывают.

Мы не будет гоняться за украинцами по улицам Риги, чтобы забрать их в армию. Это вопрос личной ответственности. Мы предлагаем этим людям вернуться. Но выбор они делают сами", - сказал посол.

Посол также ответил, что много украинцев вернулись из других стран, чтобы защищать Украину.

Анатолий Куцевол также высказал свое личное мнение по поводу операции Украины в Курской области.

"Я не эксперт в военной сфере, но я имею свое мнение как частное лицо и публичная персона. На фронте был необходим какой-то прорыв. Лично я верю в то, что если украинские военные вошли на территорию России, то это может являться частью тактики, и этот элемент может использоваться как сильный аргумент в переговорном процессе. Ряд международных экспертов прокомментировали это событие так: невероятно, никто не ожидал ничего подобного. Это говорит о том, что Украина готова к подобным прорывам", - отметил посол.

Посол также выразил благодарность Латвии, которая смогла наладить производство дронов. При этом 20% произведенной техники уже отправлено в Украину.

Кроме того, посол заметил и активность, которую проявляют проявляют жители Латвии.

"24 февраля в Латвии состоялся благотворительный концерт, во время которого зрители жертвовали по 2 евро на покупку тепловизоров. Сейчас они уже закуплены и поставлены в Украину. И когда в Краматорске, получая такой тепловизор стоимостью 2000 евро, бойцы понимают, что на него пожертвовали по 2 евро 1000 жителей Латвии, это их очень мотивирует, они не чувствуют себя одинокими", - рассказал посол.

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