Два человека были спасены из горящего промышленного здания на Югле

В 11:33 в спасательную службу поступил вызов о возгорании производственного здания в Риге, на улице Саламандра.

Прибывшие на место сотрудники VUGD установили, что горит крыша двухэтажного здания на площади 600 квадратных метров. Из горящего здания были спасены два человека.

Пожарные завершили работу на месте происшествия в 15:19.

За последние сутки, в VUGD поступило 60 звонков - 15 звонков связаны с вызовом на тушение пожаров, 32 на спасательные работы, 13 звонков оказались ложными.

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