Спасена женщина, которая заблудилась в лесу и провела там всю ночь

Как сообщила агентству LETA представитель VUGD Виктория Грибусте, днем в субботу, 10 августа, ​​в Абельской волости Екабпилсского края спасатели помогли одному человеку выбраться из леса, включив звуковой сигнал автомобиля.

Вечером в субботу пожарные и спасатели оказали помощь Государственной полиции, которая разыскивала женщину. Она заблудилась в лесу в Кулдигском крае.

Пожарные и спасатели до 2 часов ночи проводили обследование лесной территории, но безрезультатно.

Рано утром в воскресенье, 11 августа, Государственная полиция распространила в СМИ информацию о том, что пропала женщина 1975 года рождения в Кулдигском крае. Она пропала без вести в субботу в 12:00 часов дня.

Вскоре после этого стало известно, что женщина найдена, но ее необходимо переправить через реку. Около 7:00 часов утра женщину доставили в Службу скорой медицинской помощи.

VUGD напоминает, что отправляясь в лес, необходимо брать с собой заряженный мобильный телефон, который сможет не только помочь самостоятельно найти выход из леса, но и связаться со спасателями. Общаясь и обмениваясь информацией и указаниями, найти человека и выбраться из леса можно будет гораздо быстрее.

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