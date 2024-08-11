"Зеленский отчаянно пытается изменить представление о том, что Украина проигрывает войну. Успехи в Черном море и против российских войск в Крыму не привлекают внимания мировой общественности, когда армию его страны медленно, но неумолимо вытесняют с большей территории на востоке Украины. Зеленский пытается найти способ остановить или обратить вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор очень в его стиле: смелый и рискованный", - рассуждает профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона и научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Майкл Кларк.

В статье подчеркивается, что это действительно смелый шаг.

"С 1941 года Москва не была свидетелем захвата ни одного метра своей территории. Кадры из Курской области шокируют российскую общественность, и Кремлю, возможно, будет трудно справиться с этим эффектом", - отметил эксперт.

Кларк также отметил, что это вызовет дискомфорт у некоторых западных лидеров, потому что техника НАТО фактически оказалась на территории России.

Сейчас есть все признаки того, что Киев настроен серьезно: во вторжении в Россию участвуют от 6 до 10 тысяч солдат из 22-й и 88-й механизированных бригад и 80-й воздушно-десантной бригады.

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