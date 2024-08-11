В понедельник местами пройдут дожди с грозами

Западный ветер сменит направление на северо-западное и усилится порывами до 12-17 метров в секунду, во время грозы возможны порывы до 20 метров в секунду.

До утра вторника в восточной и центральной частях страны в силе объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о грозе с сильными ливнями и порывами ветра.

Периодически будет выглядывать солнце, температура воздуха в понедельник повысится до+18...+23 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть северо-западный ветер порывами до 17 метров в секунду, температура воздуха не превысит +21 градус.

Галерея: Дождь в Риге

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