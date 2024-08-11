С чего начнется новая неделя? Свежий прогноз синоптиков

В понедельник, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно на востоке страны временами пройдут дожди, местами возможны сильные грозы и ливни.

Преобладать будет западный, северо-западный ветер с порывами до 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью на понедельник сохранится в пределах +11...+15 градусов, на побережье будет теплее от +15 до +18 градусов, а днем ​​воздух прогреется до +17...+22 градусов.

Ночью на вторник и утром во многих местах ожидается кратковременный дождь, а местами - сильные грозы. В среду погода улучшится, только во второй половине дня местами на востоке пройдет небольшой дождь.

Ночью на вторник в восточных районах локально сгустится туман, что ухудшит видимость. Во вторник ожидается слабый или умеренный северо-западный и западный ветер, который в течение дня будет смещаться с севера.

Галерея: Ливень в Риге

В среду ветер утихнет. Ночью температура воздуха сохранится на уровне +11...+14 градусов, в прибрежных районах она будет на градус выше, а в светлое время суток столбик термометра поднимется до +20...+24 градусов.

Во второй половине недели сквозь тучи появится солнце, местами облака принесут дождь. На выходных ветер усилится, местами будет порывистым. В ночные часы температура воздуха останется такой же, как и раньше, днем ​​воздух местами прогреется выше +25 градусов.

Последние прогнозы непостоянны, поэтому LVĢMC призывает следить за самой свежей информацией.

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