Неделя загадочных граффити Бэнкси в Лондоне: субботняя кошка не продержалась и дня, в Сити возник целый аквариум

Шестую работу Бэнкси в лондонском районе Криклвуд в субботу сняли трое рабочих Фото: PA Media

Подрядчик, назвавшийся Марком, рассказал информационному агентству PA, что они собирались снять обшивку щита в понедельник и заменить ее, но демонтаж был перенесен на субботу на случай, если кто-то «сорвет ее и оставит в небезопасном состоянии».

«Мы будем хранить это произведение искусства у себя во дворе, чтобы посмотреть, не заберет ли его кто-нибудь. Но если нет, то оно отправится в мусорный контейнер, — сказал он. — Мне сказали, чтобы я держал его поаккуратнее на случай, если владелец захочет его забрать».

Спустя несколько часов после того, как Бэнкси подтвердил, что дизайн принадлежит ему, толпы людей съехались со всего Лондона, чтобы увидеть работу до прихода строителей.

Сначала ее просто хотели закрыть фанерой, чтобы собравшиеся зеваки не мешали проезду транспорта.

Так кошка выглядела до вмешательства монтажников Фото: Getty Images

Кот стал второй работой Бэнкси в нынешней серии, которую практически сразу, если можно так выразиться, сняли с экспозиции.

Во вторник, изображение воющего волка, появившееся на спутниковой тарелке на крыше магазина в Пекэме на юге Лондона, исчезло менее чем через час: двое молодых людей, по виду не имеющих отношения ни к одному крупному аукционному дому или галерее, на глазах у всех просто спилили тарелку и унесли ее в неизвестном направлении.

Эта работа Бэнкси в общественном пространстве просуществовала меньше часа Фото: PA Media

В полиции подтвердили, что приняли заявление о «похищенной спутниковой тарелке с произведением искусства» и ведут расследование, но пока злоумышленников не нашли.

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