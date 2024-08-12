Капитан военно-морских сил Германии и командир регионального командования бундесвера "Гамбург" Михаэль Гисс (Michael Giss) призвал власти и жителей ФРГ осознать внешнюю угрозу и начать готовиться к войне, чтобы иметь возможность предотвратить возможное нападение России на территорию НАТО. "Мои внутренние часы как солдата тикают, и я понимаю, что через пять лет наше общество должно быть настолько устойчивым, чтобы противостоять внешней военной угрозе", - заявил он в воскресенье, 11 августа, в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам Гисса, из-за своего географического положения Германия в случае реального конфликта с РФ станет местом, через которое войска НАТО будут перебрасываться на восточный фланг. "Это большая общая задача для политики, бундесвера, экономики и общества в широком смысле. Это касается также и критической инфраструктуры, особенно в Гамбурге, где крупнейший в ФРГ порт может использоваться для обеспечения функциональности и поддержки сил НАТО", - отмечает военный.