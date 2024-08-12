ISW: Путин, возможно, больше не доверит Герасимову управление обороной Курской области

Аналитики указывают, что Бортников уже ранее подтвердил Кремлю свои навыки в кризисном менеджменте. Считается, что именно он в июне 2023 года сумел добиться мирной развязки мятежа руководимой Евгением Пригожиным банды наемников "Вагнер".

Позже, в марте 2024 года, Путин высоко оценил работу ФСБ по обеспечению безопасности во время "выборов" президента России. Кроме того, согласно российскому законодательству, "контртеррористические операции" проводятся специальными службами, а не вооруженными силами.

"Объявление контртеррористической операции под руководством Бортникова говорит о том, что Путин был недоволен тем, как российское военное командование справилось с ситуацией в Курской области", - говорится в сообщении ISW.

Аналитики отмечают, что Герасимов 7 августа во время встречи лгал Путину, утверждая, что руководимые им войска эффективно контролируют ситуацию и остановили продвижение Украины в Курской области. После этого состоялось заседание Совета безопасности РФ, на которое Герасимов приглашен не был. Однако известно, что Бортников на этом собрании выступил с сообщением.

В то же время ISW считает, что формат "контртеррористической операции" под руководством ФСБ и Бортникова может усложнить ситуацию и сделать усилия России по остановке украинцев еще более неэффективными.

На прошлой неделе вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области России.

Министерство обороны РФ 10 августа сообщило, что в Курской области продолжаются бои, и Россия направила дополнительные силы. Россия развертывает там несколько ракетных установок, буксируемые артиллерийские орудия, танки, перевозимые на прицепах, и тяжелые гусеничные машины.

Около 76 000 жителей района были эвакуированы, сообщило в субботу Министерство по чрезвычайным ситуациям России.

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