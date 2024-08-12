Джо Байден говорил о необходимости спасти демократию и в обращении к нации 24 июля, через три дня после того, как он объявил о выходе из президентской гонки.

Что касается состояния его здоровья, то Джо Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, в интервью CBS сказал, что «даже вымолвить не может», насколько он стар, но при этом свое состояние он оценивает как совершенно нормальное.

Относительно выступления на дебатах с Трампом в конце июня, после которого многие ведущие деятели Демократической партии начали призывать Байдена отказаться от участия в выборах, президент повторил, что он просто был очень уставшим и к тому же приболел.

Байден сказал журналисту CBS, что всерьез опасаться за судьбу демократии в США в случае победы Трампа его заставляют заявления кандидата от Республиканской партии.

Трамп, например, по словам Байдена, намерен выпустить из тюрем всех участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

«Он собирается их помиловать. Подумайте об этом. Раньше Ку-клукс-клан носил капюшоны, чтобы их не опознали. При президенте Трампе они вышли из тени, сняв капюшоны, потому что они знали, что у них есть союзник […] союзник в Белом доме. И он заступился за них», — сказал Байден.