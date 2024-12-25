В утреннем пожаре на Рождество в Дуникской волости погиб человек

Сообщение о пожаре поступило в среду в 7:43. В результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы.

Пожар возник в одноэтажном жилом доме, охватив также баню и сарай. Общая площадь возгорания составила 95 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали добровольные пожарные из Дуникской волости.

На данный момент пожар локализован, но работа на месте происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки служба получила в общей сложности 48 вызовов: 14 на тушение пожаров, 21 на проведение спасательных работ, а еще 13 вызовов оказались ложными.

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