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В утреннем пожаре на Рождество в Дуникской волости погиб человек

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Пожарная машина VUGD
Пожарная машина VUGD Фото: Zane Bitere/LETA

В Дуникской волости Южно-Курземского края утром 25 декабря произошел пожар, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

Сообщение о пожаре поступило в среду в 7:43. В результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы.

Пожар возник в одноэтажном жилом доме, охватив также баню и сарай. Общая площадь возгорания составила 95 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали добровольные пожарные из Дуникской волости.

На данный момент пожар локализован, но работа на месте происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки служба получила в общей сложности 48 вызовов: 14 на тушение пожаров, 21 на проведение спасательных работ, а еще 13 вызовов оказались ложными.

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