Уже скоро Литва передаст Украине первые FPV-дроны собственного производства

"Планируется, что первые закупленные FPV-беспилотники могут быть переданы Украине уже во второй половине сентября", - говорится в комментарии Минобороны, поступившем в BNS.

Ранее на этой неделе министерство объявило, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Министерства обороны Украины в соответствующих фронтовой обстановке условиях и будут отправлены в Украину.

Это было второе испытание, первое литовские беспилотники не прошли.

По данным Минобороны Литвы, FPV-дроны восьми литовских компаний проходили испытания в Украине в два этапа, и на первом этапе возникли технические проблемы при полетах в оперативной обстановке.

Министр обороны Лауринас Касчюнас сообщил, что Литва рассматривает возможность приобретения дронов у производителей, которые провели испытания.

"И в будущем предполагается применять такую практику, когда перед закупкой дроны будут тестироваться в Украине", - утверждает Минобороны.

По данным министерства, в настоящее время планируется поставить Украине беспилотники литовских производителей на сумму 5 млн евро, на нужны Вооруженных сил Литвы планируется потратить до 3 млн евро, а оставшаяся часть программы в 10 млн евро будет использована для закупки разведывательных беспилотников для Украины.

В начале июля Литва уже подписала контракты на приобретение различных типов беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей на сумму 36 млн евро.

По данным министерства, подавляющее большинство беспилотников будет поставлено осенью этого года, а оставшаяся часть - в начале 2025 года.

Минобороны заявляет, что закупки осуществляются в срочном порядке, чтобы как можно скорее укрепить потенциал БПЛА и интегрировать их в возможности литовской армии.

Литовское Минобороны стало уделять больше внимания дронам после вторжения России в Украину, причем беспилотники активно использовались обеими сторонами в этом конфликте.

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