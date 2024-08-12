Уже скоро Литва передаст Украине первые FPV-дроны собственного производства

Первые беспилотники с "видом от первого лица" (FPV) от литовских производителей, как ожидается, будут переданы Украине в сентябре, сообщает Министерство обороны Литвы.
"Планируется, что первые закупленные FPV-беспилотники могут быть переданы Украине уже во второй половине сентября", - говорится в комментарии Минобороны, поступившем в BNS.
Ранее на этой неделе министерство объявило, что боевые беспилотники пяти литовских производителей прошли испытания Министерства обороны Украины в соответствующих фронтовой обстановке условиях и будут отправлены в Украину.
Это было второе испытание, первое литовские беспилотники не прошли.
По данным Минобороны Литвы, FPV-дроны восьми литовских компаний проходили испытания в Украине в два этапа, и на первом этапе возникли технические проблемы при полетах в оперативной обстановке.
Министр обороны Лауринас Касчюнас сообщил, что Литва рассматривает возможность приобретения дронов у производителей, которые провели испытания.
"И в будущем предполагается применять такую практику, когда перед закупкой дроны будут тестироваться в Украине", - утверждает Минобороны.
По данным министерства, в настоящее время планируется поставить Украине беспилотники литовских производителей на сумму 5 млн евро, на нужны Вооруженных сил Литвы планируется потратить до 3 млн евро, а оставшаяся часть программы в 10 млн евро будет использована для закупки разведывательных беспилотников для Украины.
В начале июля Литва уже подписала контракты на приобретение различных типов беспилотников у литовских, латвийских и эстонских производителей на сумму 36 млн евро.
По данным министерства, подавляющее большинство беспилотников будет поставлено осенью этого года, а оставшаяся часть - в начале 2025 года.
Минобороны заявляет, что закупки осуществляются в срочном порядке, чтобы как можно скорее укрепить потенциал БПЛА и интегрировать их в возможности литовской армии.
Литовское Минобороны стало уделять больше внимания дронам после вторжения России в Украину, причем беспилотники активно использовались обеими сторонами в этом конфликте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!