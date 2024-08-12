Публика в Юрмале и Рое в восторге от Максима Галкина

В минувшие выходные в концертном зале "Дзинтари" и в Рое прошли концерты юмориста Максима Галкина. Публика и на этот раз стоя приветствовала артиста овациями.
Как обычно, Галкин опубликовал в Instagram видеофрагменты с концертов, показав часть своего выступления и поделившись радостью от теплого приема.
Гости дарили артисту цветы, а по окончании концерта вставали и провожали его громкими аплодисментами.
Уже второй сезон билеты на концерты Максима Галкина в Латвии раскупаются за пару дней. Артист завоевал любовь публики не только в Юрмале, но и во многих других городах.
Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. Два года назад его объявили "иностранным агентом" в России.
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