Публика в Юрмале и Рое в восторге от Максима Галкина

Как обычно, Галкин опубликовал в Instagram видеофрагменты с концертов, показав часть своего выступления и поделившись радостью от теплого приема.

Гости дарили артисту цветы, а по окончании концерта вставали и провожали его громкими аплодисментами.

Уже второй сезон билеты на концерты Максима Галкина в Латвии раскупаются за пару дней. Артист завоевал любовь публики не только в Юрмале, но и во многих других городах.



Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. Два года назад его объявили "иностранным агентом" в России.

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