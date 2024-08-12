Управление по борьбе с киберпреступностью Госполиции создало совместную следственную группу с украинскими правоохранительными органами и в результате успешного сотрудничества сумело пресечь деятельность этой преступной группы. Всего в Харьковской области было проведено 25 обысков, задержаны и арестованы пять человек, они признаны подозреваемыми. Еще два человека оказали пособничество в совершении преступления и в настоящее время сотрудничают с полицией, давая показания.

В ходе обысков были изъяты связанные с деятельностью колл-центра техническое оборудование, ноутбуки, мобильные телефоны, документы, платежные карты, автомобили класса люкс и другие предметы, подтверждающие преступные деяния участников группы. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех жертв этой организованной преступной группы.

Успешное международное сотрудничество, в результате которого была ликвидирована международная преступная группа и получены важные доказательства за пределами Латвийской Республики, стало возможным благодаря поддержке Евроюста (Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия).

По данному уголовному процессу установлены все подозреваемые, и пострадавшим будет выплачена компенсация. С каждым пострадавшим следователь свяжется лично.

Жителям следует помнить, что к людям, представляющимся по телефону экспертами, которые якобы действуют на законных основаниях и помогут вам немедленно заработать деньги, следует относиться критически. Необходимо получить дополнительную информацию о правдивости слов звонящего из других источников, желательно из госучреждений. Необходимо критически мыслить, искать информацию и, самое главное, уметь задавать соответствующие вопросы о лицензиях, разрешении на работу в латвийской юрисдикции, зарегистрированных представительствах в Латвии и т. д. Прежде чем совершить сделку, ознакомьтесь с информацией о лицензированных поставщиках финансовых услуг на сайте Банка Латвии!

Кроме того, нужно принять во внимание, что не следует устанавливать на свой компьютер или телефон по просьбе незнакомца такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, которые обычно используются мошенниками для удаленного доступа к банковскому счету человека и перевода денег на банковские счета, контролируемые преступной группой.

Государственная полиция напоминает, что они один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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