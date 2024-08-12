Управление по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции Латвии совместно с украинскими правоохранительными органами выявило мошенническую схему, реализованную международной организованной преступной группой в Харьковской области, сообщает полиция.
Видео ⟩ Госполиция в сотрудничестве с полицией Украины задержала международную группу мошенников (1)
Общий нанесенный преступной группой ущерб еще устанавливается, поскольку она вела преступную деятельность в течение длительного времени и обманывала граждан различных государств-членов ЕС, в том числе граждан Латвии. На сегодняшний день установлено несколько жертв группы, которые потеряли не менее 250 000 евро. Преступная группа была ликвидирована 7 августа этого года.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции установили, что мошенники выдавали себя за "экспертов", предлагая вложить деньги в поддельные инвестиционные платформы. Чтобы завоевать доверие граждан, члены организованной преступной группы поддерживали содержание сайтов, делая вид, что торговля финансовыми инструментами действительно осуществляется.
Однако когда подданные Латвии хотели снять свои вложенные и заработанные средства, участники преступной группы сказали, что нужно подождать, так как заработанная денежная сумма вырастет еще больше, кроме того, необходимо обеспечить достаточный объем средств для завершения сделки. Фактически вложенные людьми средства не вкладывались в финансовые инструменты, а сразу же разделялись на криминальные кошельки, контролируемые организованной группой.
Мошенническую схему организовал 27-летний житель Харькова, который осуществлял преступные действия вместе с еще семью соучастниками.
Управление по борьбе с киберпреступностью Госполиции создало совместную следственную группу с украинскими правоохранительными органами и в результате успешного сотрудничества сумело пресечь деятельность этой преступной группы. Всего в Харьковской области было проведено 25 обысков, задержаны и арестованы пять человек, они признаны подозреваемыми. Еще два человека оказали пособничество в совершении преступления и в настоящее время сотрудничают с полицией, давая показания.
В ходе обысков были изъяты связанные с деятельностью колл-центра техническое оборудование, ноутбуки, мобильные телефоны, документы, платежные карты, автомобили класса люкс и другие предметы, подтверждающие преступные деяния участников группы. В настоящее время ведутся следственные действия, направленные на установление всех жертв этой организованной преступной группы.
Успешное международное сотрудничество, в результате которого была ликвидирована международная преступная группа и получены важные доказательства за пределами Латвийской Республики, стало возможным благодаря поддержке Евроюста (Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия).
По данному уголовному процессу установлены все подозреваемые, и пострадавшим будет выплачена компенсация. С каждым пострадавшим следователь свяжется лично.
Жителям следует помнить, что к людям, представляющимся по телефону экспертами, которые якобы действуют на законных основаниях и помогут вам немедленно заработать деньги, следует относиться критически. Необходимо получить дополнительную информацию о правдивости слов звонящего из других источников, желательно из госучреждений. Необходимо критически мыслить, искать информацию и, самое главное, уметь задавать соответствующие вопросы о лицензиях, разрешении на работу в латвийской юрисдикции, зарегистрированных представительствах в Латвии и т. д. Прежде чем совершить сделку, ознакомьтесь с информацией о лицензированных поставщиках финансовых услуг на сайте Банка Латвии!
Кроме того, нужно принять во внимание, что не следует устанавливать на свой компьютер или телефон по просьбе незнакомца такие программы, как AnyDesk и TeamViewer, которые обычно используются мошенниками для удаленного доступа к банковскому счету человека и перевода денег на банковские счета, контролируемые преступной группой.
Государственная полиция напоминает, что они один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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