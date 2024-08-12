Почти половина клещей в Латвии - опасны

Ежегодно в Латвии порядка 300 человек попадают в больницы из-за клещевых инфекций, при этом некоторые даже не знают, что заражены.



По данным Центра инфектологии, из более чем 90 клещей, проверенных на болезнь Лайма, свыше 30% были заражены. Исследовали считают, что примерно один из 20 клещей в Латвии переносит энцефалит, а около 50% - болезнь Лайма.

Энтомолог Волдемар Спрунгис говорит, что в основном клещами кишат лиственные леса. А вот в сухих лугах, злаковых полях и дюнах можно не опасаться. Наиболее активны клещи в жаркие дни, когда температура поднимается до 25 градусов. Они сидят на травинке и ждут, когда мимо пройдет жертва.



Отправляясь на лоно природы, надо надевать светлую одежду и заправлять концы брюк в носки. Помогут и средства от насекомых. Энтомолог говорит, что хорошее средство - специальный собачий ошейник от кровососущих. Его можно надеть не только на питомца, но и на свои ноги.



ВИДЕО. О клещах - с 4-й минуты



Если вы все-таки обнаружили насекомое, его не следует вытравливать маслом или давить - это увеличит риски заражения. Если же человек хочет проверить, не инфицирован ли снятый с тела клещ, его надо доставить в лабораторию живьем.

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