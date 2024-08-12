Силиня: Сейчас рано судить, во сколько обойдется государству ущерб от бури и наводнения

Правительство учитывает возможное влияние последствий стихии на государственный бюджет, поэтому для покрытия ущерба предусмотрено финансирование из средств на непредвиденные расходы. В то же время, как подчеркнула премьер, их использование должно быть "обоснованным и продуманным".

У самоуправлений еще есть две недели, чтобы подать Министерству умного управления и регионального развития расчеты причиненного ущерба. По словам Силини, пока ни одно самоуправление, в том числе Елгава, этого не сделали.

"Мы также ожидаем, что за это время самоуправления разберутся со своим застрахованным имуществом и с тем, как на это отреагировали страховщики", - сказала премьер.

Видео: Наводнение в Елгаве

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