Видео Мать троих детей просит в долг в соцсетях, но не спешит возвращать деньги

Байба ответила на сообщение, полученное ею в Facebook от незнакомки. Хотя женщина не объяснила, почему обратилась именно к Байбе, та согласилась помочь и перевела деньги.

Через пару дней женщина, которая в Facebook называет себя Кристианой, не вернула Байбе деньги, а попросила одолжить еще. Байба и на этот раз помогла в надежде, что женщина сдержит свое обещание и вернет все взятые в долг 50 евро.

Кристиана написала, что ей нужны деньги на еду и лекарства для детей. Прошло несколько месяцев, но денег от матери троих детей Байба так и не увидела.

Байба предложила встретиться лично, чтобы передать одежду детям, но ответа не получила.

Байба знает, что Кристиана, настоящее имя которой Кристине, живет в Юрмале. Программа связалась с социальной службой Юрмалы.

"Социальные работники не рассматривают семью этого человека как находящуюся в группе риска, однако Юрмальская социальная служба располагает информацией о том, что человек склонен брать деньги в долг, в том числе через социальные сети, но когда служба связывается с этим человеком, чтобы узнать, нуждается ли его семья в помощи, человек отрицает тот факт, что она обращалась за помощью к другим людям. Мы не можем предоставить другую информацию в целях защиты данных физических лиц", - сказали в социальной службе Юрмалы.

Программа предложила женщине встретиться лично и выслушать ее ситуацию, но она категорически отказывается.

Женщина утверждает, что ей не нужна помощь, так как ее муж работает.

Рута Диманта, руководитель благотворительной организации Ziedot.lv, призывает не переводить деньги незнакомцам, а если хотите, то делайте это через благотворительную организацию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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