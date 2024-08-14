Видео Внучка винит больницу в плохом уходе за пожилой родственницей

После посещения семейного врача пенсионерку госпитализировали в Талсинский филиал Курземской региональной больницы.

Родственники жаловались на недостаточный уход. В частности, проблемой были подгузники для взрослых и смена постельного белья на сухое.

Беате более чем озадачена не только ситуацией с состоянием постели в палате, но и другими условиями ухода за пациентом пожилого возраста.

Родственники регулярно звонили и просили персонал больницы уделить пожилой женщине больше внимания. И вот, когда казалось, что хуже уже быть не может, 27 июля пришло самое страшное известие. Беате отмечает, что до этого медсестры даже не дали возможности попрощаться.

Комментарий больницы и Инспекции здравоохранения смотрите в сюжете Bez Tabu.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu