В понедельник власти сообщили, что из-за активности украинской армии начата эвакуация жителей из Краснояружского района.

Вечером в понедельник был закрыт въезд в этот район, где по итогам переписи населения в 2020 году проживало 14 000 жителей.

Белгородская область на западе граничит с Украиной, а на севере - с Курской областью России, куда вошла украинская армия.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области 6 августа, прорвав оборону российской границы в районе Суджи и стремительно продвигаясь в прилегающие районы.

Таким образом, в условиях, когда военные действия после российского вторжения продолжаются уже третий год, Украина переносит войну на территорию самого государства-агрессора.

Ночью в воскресенье украинская армия вошла в Беловский район Курской области, граничащий с Белгородской областью. В понедельник началась эвакуация населения и оттуда.

Как сообщили российские местные власти диктатору Владимиру Путину в понедельник, на тот момент 121 000 россиян уже бежали или были эвакуированы из своих домов, и еще 180 000 должны были быть эвакуированы властями.

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