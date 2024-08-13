Cине-зеленые водоросли захватывают рижские пляжи: купаться там не рекомендуется

Из восьми официальных пляжей пока лишь один снабжен информационными знаками с рекомендацией не купаться из-за сине-зеленых водорослей - в заливе Луцавсалы.

Из 24 популярных у жителей неофициальных пляжей, где берутся анализы воды, информационные знаки с аналогичной рекомендацией получили пляж на Кишэзерсе возле ул. Цимзес и возле ул. Стекю, на озере Югла возле ул. Таденавас, а также на Даугаве у 14-й линии Дарзини и на пляже напротив ул. Латгалес, 320.

На остальных официальных и неофициальных пляжах купаться разрешено.

Всего в Риге восемь официальных мест для купания: в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, на Румбуле, на озере Бабелитис, Кипсале, а также на Луцавсале и в Луцавсальском заливе.

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