С будущего года будет введена новая система измерения выхлопных газов и проверки газовых баллонов

Правительство во вторник, 13 августа, поддержало подготовленные Министерством сообщения поправки к правилам техосмотра транспортных средств и технического контроля на дорогах, которые, в частности, предусматривают введение со следующего года новой системы измерения выхлопных газов и проверки баллонов со сжатым природным газом, сообщили агентству LETA в министерстве.
По данным Минсообщения, новый механизм проверки и контроля баллонов со сжатым природным газом был создан в соответствии с концепцией, согласованной между Министерством сообщения, Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и обществом Auto asociācija.
Ожидается, что этот механизм снизит бюрократическую нагрузку, а также позволит проводить проверки на автомобилях различных марок при условии, что предприятие получило соответствующее разрешение от производителя автомобиля данной марки или компании, установившей систему подачи сжатого природного газа на этапе производства автомобиля.
Предприятия должны будет внести данные об испытаниях баллонов с сжатым природным газом в Государственный регистр транспортных средств и их водителей, и это требование вступит в силу 1 июля 2025 года, чтобы проверяющие предприятия могли тестировать как можно более широкий спектр автомобилей.
Планируется также изменить существующий порядок измерения содержания твердых частиц в выхлопных газах. Автомобили с испорченными или демонтированными сажевыми фильтрами оказывают значительное влияние на окружающую среду и здоровье людей, поэтому необходимо внедрить новый метод проверки выхлопных газов в рамках техосмотра, чтобы более эффективно выявлять автомобили, не соответствующие экологическим требованиям, поясняет Министерство сообщения.
Поправки предусматривают, что с 1 января следующего года у дизельных автомобилей полной массой 3,5 тонны или менее, впервые зарегистрированных с 1 января 2013 года, твердые частицы в выхлопе будут измеряться в соответствии с положениями рекомендации Еврокомиссии по измерению твердых частиц в ходе техосмотра транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия.
Поправки также предусматривают годичный переходный период до 31 декабря 2025 года, в течение которого автомобилю присваивается первая оценка за превышение стандарта по содержанию твердых частиц. Переходный период призван дать владельцам автомобилей достаточно времени для устранения несоответствий, учитывая особый характер работ по замене сажевого фильтра и относительно высокую стоимость ремонта.
Новые правила также уточняют требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки опасных грузов, в соответствии с требованиями Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.
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