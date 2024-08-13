С будущего года будет введена новая система измерения выхлопных газов и проверки газовых баллонов

По данным Минсообщения, новый механизм проверки и контроля баллонов со сжатым природным газом был создан в соответствии с концепцией, согласованной между Министерством сообщения, Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD) и обществом Auto asociācija.

Ожидается, что этот механизм снизит бюрократическую нагрузку, а также позволит проводить проверки на автомобилях различных марок при условии, что предприятие получило соответствующее разрешение от производителя автомобиля данной марки или компании, установившей систему подачи сжатого природного газа на этапе производства автомобиля.

Предприятия должны будет внести данные об испытаниях баллонов с сжатым природным газом в Государственный регистр транспортных средств и их водителей, и это требование вступит в силу 1 июля 2025 года, чтобы проверяющие предприятия могли тестировать как можно более широкий спектр автомобилей.