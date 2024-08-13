Лотерейные билеты - с 18 лет, а игровые залы - с 21: установлены более строгие ограничения на азартные игры

В законе меняются требования о минимальном количестве автоматов для азартных игр в учреждении. В настоящее время законом установлено, что игорный зал является местом организации азартных игр, где установлено и эксплуатируется не менее 20 автоматов для азартных игр. Законопроект предусматривает повышение минимального количества игровых автоматов в игорных залах с 20 до 25 единиц.

По данным Латвийской ассоциации игорного бизнеса (LSBA), предварительно увеличение минимального числа игровых автоматов до 25 единиц повлияет на 129 игровых залов, в которых в общей сложности следовало бы установить примерно 548 игровых автоматов. Кроме того, новое требование вызовет необходимость закрыть 29 игорных залов, в которых невозможно увеличить количество соответствующих автоматов, что привело бы к прекращению использования 454 игровых автоматов. Соответственно, по информации LSBA, в результате увеличения числа игровых автоматов трудовые правоотношения были бы прекращены примерно с 236 работниками.

В результате закрытия 29 игорных залов поступления государственной пошлины за лицензии на место организации азартных игр могут снизиться на 130 500 евро в год. Вместе с тем, если предположить, что будут добавлены 94 игровых автомата, то поступления от налога на азартные игры могут увеличиться на 486 168 евро в год, отмечает Минфин в аннотации к законопроекту.