Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством финансов поправки к закону об азартных играх и лотереях, предусматривающие ужесточение ограничений на азартные игры, в том числе запрет на оказание услуги азартных игр лицам, не достигшим 21 года, а также ряд других изменений.
Лотерейные билеты - с 18 лет, а игровые залы - с 21: установлены более строгие ограничения на азартные игры
Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством финансов поправки к закону об азартных играх и лотереях, предусматривающие ужесточение ограничений на азартные игры, в том числе запрет на оказание услуги азартных игр лицам, не достигшим 21 года, а также ряд других изменений.
Новое возрастное ограничение (до сих пор азартные игры в Латвии были разрешены с 18 лет) будет распространяться на лиц, находящихся в месте организации азартных игр, однако не будет распространяться на тех достигших совершеннолетия лиц, которые являются обслуживающим персоналом в месте организации азартных игр или другими исполнителями услуг, связанных с обеспечением услуги по организации азартных игр.
Лицам, не достигшим 21 года, но ранее зарегистрировавшимся для участия в азартных играх, впредь будет запрещено играть в азартные игры в специальных местах. С учетом изложенного законопроект предусматривает соразмерный переходный период, в течение которого организатор азартных игр и его клиенты смогут урегулировать взаимные обязательства.
Кроме того, поддержанный правительством законопроект предусматривает установление возрастного порога для участия в розыгрышах: впредь участвовать в розыгрышах, в том числе получать выигрыш, будет разрешено лицам c 18 лет.
В этой связи возникает необходимость установления нового требования к продавцам лотерейных билетов: перед продажей работник торговой точки должен будет удостовериться в возрасте покупателя лотерейного билета, потребовав с этой целью предъявить удостоверяющий личность документ.
Выигрыш также смогут получить лишь лица, достигшие 18 лет.
Законопроект предусматривает регистрацию посетителей мест организации азартных игр с целью установления личности посетителей и недопущения посещений этих мест людьми, не достигшими 21 года, а также для предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации.
Кроме того, законопроект вводит новый термин "персонифицированная смарт-карта": это будет карта или иное технологическое решение, например, приложение для смартфона, функционал которого обеспечит идентификацию игрока, а также предоставит информацию, позволяющую идентифицировать риск чрезмерной склонности лица к игре в азартные игры.
Законопроект обязывает регистрировать посетителей мест организации азартных игр при каждом посещении с обязательным предъявлением удостоверяющего личность документа и персонализированной смарт-карты, которая будет выдана в первый раз при регистрации. Организатор азартных игр обязан обеспечить, чтобы игрок не мог начать игру без персонифицированной смарт-карты, и следить за тем, чтобы игрок использовал ее при игре на игровых автоматах, рулетке, в карточных играх, играх в кости, в пари и на тотализаторе.
Персонализированная смарт-карта будет содержать идентификационные данные каждого конкретного игрока - время, затраченное на игру, суммы внесенных денежных средств, а также полученных выигрышей - которые позволят идентифицировать риск чрезмерной склонности лица к игре в азартные игры.
В законе меняются требования о минимальном количестве автоматов для азартных игр в учреждении. В настоящее время законом установлено, что игорный зал является местом организации азартных игр, где установлено и эксплуатируется не менее 20 автоматов для азартных игр. Законопроект предусматривает повышение минимального количества игровых автоматов в игорных залах с 20 до 25 единиц.
По данным Латвийской ассоциации игорного бизнеса (LSBA), предварительно увеличение минимального числа игровых автоматов до 25 единиц повлияет на 129 игровых залов, в которых в общей сложности следовало бы установить примерно 548 игровых автоматов. Кроме того, новое требование вызовет необходимость закрыть 29 игорных залов, в которых невозможно увеличить количество соответствующих автоматов, что привело бы к прекращению использования 454 игровых автоматов. Соответственно, по информации LSBA, в результате увеличения числа игровых автоматов трудовые правоотношения были бы прекращены примерно с 236 работниками.
В результате закрытия 29 игорных залов поступления государственной пошлины за лицензии на место организации азартных игр могут снизиться на 130 500 евро в год. Вместе с тем, если предположить, что будут добавлены 94 игровых автомата, то поступления от налога на азартные игры могут увеличиться на 486 168 евро в год, отмечает Минфин в аннотации к законопроекту.
По данным LSBA, в одном игорном зале в среднем работают восемь работников и средняя зарплата одного работника достигает 1195,66 евро в месяц. Налоги на рабочую силу на одного работника с таким вознаграждением составляют 575,14 евро. Закрытие одного зала при таких предположениях оказывает негативное влияние на поступления налога на рабочую силу в размере 4601,12 евро без учета выходного пособия, пособия по безработице, зарплаты, обеспеченной альтернативным рабочим местом, и других выплат.
В поправках к закону предусмотрено обязать организатора азартных игр обеспечить, чтобы помещения, в которых оказывается услуга питания или оборот продовольствия, были отделены от помещения, в котором находятся игровые автоматы, столы для игр в карты, кости и рулетку или другое игорное оборудование.
Законопроект предусматривает введение запрета на оказание услуги азартных игр с 6 до 9 часов, в это время также будет запрещено организовывать интерактивные азартные игры, за исключением мест приема ставок тотализаторов и пари.
Кроме того, законопроект предусматривает запрет на организацию интерактивных азартных игр на протяжении более чем 21 часа в одной непрерывной или нескольких отдельных сессиях в 24-часовой период.
Планируется ввести ограничения и на курение и употребление алкоголя в игорных залах и казино. Законопроект предусматривает запрет на курение в казино и игорных залах, за исключением помещений, специально отведенных для курения и оборудованных вытяжной вентиляцией, обеспечивающей отток воздуха объемом не менее 8,4 литра в секунду на квадратный метр.
Кроме того, законопроект предполагает запретить предлагать в месте организации азартных игр алкогольные напитки бесплатно.
Законопроект предусматривает, что физическое лицо может потребовать, чтобы ему был установлен запрет на азартные игры, интерактивные азартные игры или интерактивные лотереи в других странах-участницах Европейского союза (ЕС), с которыми у Латвии заключен международный договор об обмене информацией с реестрами соответствующих государств, и его имя было включено в регистр согласно положениям соответствующего международного договора. Запрет распространяется на разрешенные в соответствующей стране-участнице азартные игры, интерактивные азартные игры или интерактивные лотереи.
Законопроект предусматривает отмену для Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми (IAUI) функции по утверждению правил азартных игр, интерактивных азартных игр и интерактивных лотерей, и обеспечение цифровизации процесса подачи сведений в уже существующую единую информационную систему по надзору за лотереями и азартными играми организаторами азартных игр, при этом подготовка правил будет полностью возложена на организаторов интерактивных азартных игр.
IAUI и впредь будет выполнять функцию контроля и надзора. С точки зрения надзора, повседневной деятельности и контроля административные расходы не уменьшатся, но организаторы азартных игр впредь вместо 30-дневного срока смогут подать/зарегистрировать правила азартных игр и получить подтверждение законности их использования незамедлительно. Минфин отмечает, что дополнительных затрат у организаторов азартных игр это не вызовет.
Кроме того, законопроект предусматривает совершенствование единой информационной системы надзора за лотереями и азартными играми путем включения в нее в том числе данных из интерактивных азартных игр, оборудования для азартных игр (столов казино) и мест приема ставок тотализатора или пари, для чего в указанных местах соответствующее оборудование будет разрешено эксплуатировать только в случае автоматизированной передачи данных в единую информационную систему по надзору за лотереями и азартными играми с целью обеспечения онлайн-обмена данными с IAUI.
Законопроект предполагает установить, что организатор азартных игр должен будет обеспечить хранение видеозаписей не менее 30 дней.
Поддержанный правительством законопроект также делегирует правительству разработку в правилах Кабинета министров единых требований к дизайну публичного наружного пространства мест организации азартных игр (в том числе оформления витрин) на всей территории Латвии.
Поправками будут расширены и доступные игрокам виды расчетов, а также предполагается, что IAUI выпустит руководящие принципы о порядке расчетов организаторов интерактивных азартных игр и интерактивных лотерей с игроками.
Также планируется обязать организаторов азартных игр создать систему надзора и контроля за рисками с целью защиты игроков от риска формирования зависимости от азартных игр.
Предполагается, что в рамках системы надзора и контроля за рисками организатор азартных игр будет проводить мониторинг привычек игроков, которые связаны или могут свидетельствовать о том, что у лица наблюдается риск формирования зависимости от азартных игр. С целью мониторинга привычек игрока организатор азартных игр будет обрабатывать идентификационные данные игрока, информацию о номере банковского счета игрока, информацию об установленных для игрока лимитах ставок и осуществленных на игровом счете действиях.
На основании данных, полученных в результате мониторинга привычек игроков, организатор азартных игр будет обязан ограничить дальнейшее участие игрока в азартных играх, если наблюдение за его привычками выявит риск наступления зависимости игрока от азартных игр, применив соответствующие ограничительные меры, которые будут определены при разработке соответствующих правил Кабинета министров.
Минфин предлагает еще целый ряд поправок к другим законам, подчеркивая, что законопроект предусматривает повышение защиты общества, ограничение нелегальных и нелицензионных азартных игр и розыгрышей, а также совершенствование надзора за отраслью.
Формируя политику отрасли азартных игр и лотерей, необходимо обеспечить баланс между организацией азартных игр и лотерей как видом свободного времяпровождения и интересами общества, в том числе защитой прав лиц, подчеркнули в министерстве.
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