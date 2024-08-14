"Это создает настоящую дилемму для Путина, - заявил Байден журналистам в Новом Орлеане. - Мы находимся в прямом контакте, постоянном контакте с украинцами".

"Это все, что я собираюсь сказать по этому поводу, пока [ситуация] активна", - добавил Байден, который ранее публично не комментировал ввод украинских войск на российскую территорию.

На прошлой неделе украинские войска вошли в российскую Курскую область, где, по словам украинских чиновников, контролируют территорию площадью около 1000 квадратных километров.

Россия объявила эвакуацию из нескольких районов Курской области, объявила ЧП и "контртеррористическую операцию".

Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Россия выводит часть своих войск с территории Украины, пытаясь организовать ответ на наступление украинской армии в Курской области РФ.

Это первый признак того, что военная операция ВСУ на российской территории побуждает Москву отводить подразделения, участвовавшие в полномасштабном российском вторжении в Украину, говорят официальные лица.

Американские аналитики пока не определили, сколько войск перебрасывается в Россию и как это может повлиять на боевые действия в Украине. Но передислокация российских войск подтверждает справедливость заявлений украинских официальных лиц, утверждающих, что операция на российской территории вынудила Москву вывести свои войска из зоны боевых действий в Украине.

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