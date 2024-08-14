Источники: Украина провела самую масштабную атаку российских аэродромов

"Дальнобойные беспилотники Службы безопасности и обороны Украины совершили самую масштабную атаку на российские военные аэродромы с начала войны. Это была веселая ночь на аэродромах Воронежа, Курска, Саваслейка и Борисоглебска", - сообщил источник.

Источник подтвердил, что это была специально спланированная операция, чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для бомбардировки линии фронта и украинских городов.

"Российские военные корреспонденты уже ноют в соцсетях, что удар был эффективным и ПВО не смогла защитить эти объекты. Местные каналы в соцсетях сообщают о десяти взрывах в районе Саваслейка, откуда регулярно взлетают [истребители] МиГи, терроризируя всю Украины (..) . Ждем спутниковые фото с уничтоженными российскими истребителями и складами", - сказал источник, добавив, что СБУ продолжает методично ослаблять российскую военную авиацию.

"Именно самолеты пока дают врагу преимущество в воздухе, но мы будем и дальше подрезать крылья этим "птичкам", - заявил собеседник издания "Украинская правда".

В среду, 14 августа, Минобороны России сообщило, что во время ночного налета Украина использовала 117 беспилотников.

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