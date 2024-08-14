Полиция не может найти матерей младенцев, которых обнаружили мертвыми в мусоре

Полиция получила результаты медицинских обследований, но они не позволяют найти виновных. Одна из причин заключается в том, что женщины вряд ли зарегистрировали свою беременность.

Во все медицинские учреждения и гинекологические кабинеты направлены запросы. Однако положительного ответа не последовало.

Ранее сообщалось, что 7 марта этого года в Госполицию поступила информация о том, что в в Гробиньской волости Южнокурземского края в пункте сортировки мусорного полигона было найдено тело новорожденной девочки.

В Госполиции по факту произошедшего начат уголовный процесс по 13-й главе Уголовного закона "Преступления против здоровья лица".

Тело младенца нашли не на самом мусорном полигоне, а в сортировочном цехе, где сортируют раздельно собранный мусор. "Насколько я слышал, тело нашли в потоке картонной упаковки", - рассказал член правления Лиепайского мусорного полигона Нормунд Ниедолс.

Как сообщила руководитель проектов по связям с общественностью SIA Eco Baltia vide Алисе Звайгзне, 7 марта около 11:00 на сортировочном заводе Skudras работники, которые занимаются ручной сортировкой отходов, обнаружили тело младенца. Линию сортировки немедленно остановили, была вызвана полиция.

Как сообщила Звайгзне, отходы на завод поступают из нескольких регионов Курземе и сортируются перед отправкой на свалку, поэтому судить о том, откуда их привезли - трудно. "С учетом процесса расследования мы не можем в данный момент предоставить более подробные комментарии", - сказала представитель предприятия.

Утром 12 мая полиция получила информацию о том, что в мусорном контейнере на парковке на улице Бангу, 61, в Вентспилсе найдено, вероятно, тело новорожденного недоношенного ребенка. Возбуждено уголовное дело.

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