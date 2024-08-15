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В Глушковском районе Курской области объявлена принудительная эвакуация жителей

rus.tvnet.lv
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Эвакуированные жители Курской области
Эвакуированные жители Курской области Фото: AP / Scanpix

В ночь на четверг, 15 августа, в Курской области России объявлена эвакуация жителей из Глушковского района, так как к нему приближаются вооруженные силы Украины, сообщает ВВС.

"Оперативный штаб региона принял решение в принудительном порядке эвакуировать всех [жителей] в Глушковском районе", - говорится в сообщении исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

На западе и юге Глушковский район граничит с Украиной, в свою очередь с востока к нему приближаются подразделения вооруженных сил Украины.

По данным официальной статистики, в Глушковском районе проживают порядка 20 000 человек.

Как уже сообщалось, жителей эвакуируют и из других районов Курской области.

6 августа в Курскую область вошли вооруженные силы Украины.

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