В Глушковском районе Курской области объявлена принудительная эвакуация жителей

"Оперативный штаб региона принял решение в принудительном порядке эвакуировать всех [жителей] в Глушковском районе", - говорится в сообщении исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова.

На западе и юге Глушковский район граничит с Украиной, в свою очередь с востока к нему приближаются подразделения вооруженных сил Украины.

По данным официальной статистики, в Глушковском районе проживают порядка 20 000 человек.

Как уже сообщалось, жителей эвакуируют и из других районов Курской области.

6 августа в Курскую область вошли вооруженные силы Украины.

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