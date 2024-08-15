Видео Чиновница Кулдигского самоуправления получила суровый штраф за езду в пьяном виде

Юрист Кулдигской думы и полиция самоуправления последствия инцидента не комментируют, предлагая обращаться в Государственную полицию. Там указывают, что дело передано для уголовного преследования - все дальнейшие вопросы оставлены прокуратуре и суду.

Bez Tabu выяснила, что дело было закрыто 12 декабря 2023 года.

По заявлению прокурора, водитель полностью признает свою вину, сожалеет о содеянном и соглашается на штраф в размере 2480 евро и на запрет на управление автомобилем на пять лет. Кроме того, ей предписано выплатить в пользу государства часть стоимости автомобиля, или 8000 евро.

Инцидент чудесным образом закончился без пострадавших.

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Как уже сообщалось, нарушение было зафиксировано 18 ноября. Это произошло в центре Кулдиги - на перекрестке улиц Стендес и Салдус.

В час ночи полиция остановила женщину на автомобиле марки BMW, так как она не остановилась перед знаком "Стоп". За рулем в состоянии алкогольного опьянения в 2,87 промилле находилась специалист по закупкам самоуправления Кулдигского края, а рядом сидела глава ЗАГС.

Bez Tabu указывает, что пассажирка BMW была женой местного инспектора муниципальной полиции.

Муниципальная полиция Кулдигского края поясняла, что водитель BMW сначала проигнорировала знак "Стоп", а после остановки транспортного средства она и пассажирка без приглашения вышли из машины.

Когда полицейский пошел за алкометром, водитель автомобиля внезапно села в BMW и покинула место происшествия.

Свое бегство сотрудница самоуправления завершила во дворе дома в Румбской волости.

Передача сообщает, что с одной из чиновниц трудовые отношения прекращены.

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