День рождения Риги. Куда пойти и каких ждать сюрпризов?

На набережной 11 Ноября каждый сможет найти себе мероприятие по душе. На перекрытом для движения отрезке от статуи Большого Кристапа до Каменного моста разместятся разные мастерские: интерактивные объекты современного искусства, интерактивные фоторамки с пейзажами Риги, создание объекта уличного искусства длиной 100 м, мастерская трафаретной печати, мастерская для самых маленьких, а также мастерская "Рига, я люблю тебя!", в которой участники напишут самое длинное признание городу в любви.

Баскетбольный турнир "Матч берегов"

17 и 18 августа на Эспланаде состоится баскетбольный турнир "Матч берегов" (Krastu mačs), который интересен тем, что будет проходить непрерывно, в режиме нон-стоп. Это массовое спортивное мероприятие с обширной развлекательной программой - в течение суток на площадку выходят баскетболисты разных уровней мастерства с правого и левого берегов Даугавы, непрерывно выступают диджеи и музыканты, проводятся конкурсы для зрителей и есть возможность насладиться вкусной едой на Гастрономическом рынке.

Ожидаются игра актеров против музыкантов, женская битва актрис, матч инфлюенсеров, а также традиционные соревнования политиков. В матче открытия примут участие баскетбольный клуб VEF Rīga против Ghetto family.

Все мероприятия будут бесплатными, общественный транспорт в Риге 17 и 18 августа также будет бесплатным.

Подробную программу можно изучить на сайте Live Riga.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!