С 16 по 18 августа пройдут торжества и празднования в честь 823-летия Риги. Столица будет наполнена событиями, шоу, концертами и аттракционами как для больших, так и маленьких!
День рождения Риги. Куда пойти и каких ждать сюрпризов?
"Вкус Риги"
День рождения Риги откроется 16 августа в 14:00 фестивалем "Вкус Риги" (Rīgas garšas svētki), который пройдет в Старой Риге (Маза Яуниела, 5). Цель этого фестиваля - познакомить рижан и гостей столицы с разнообразными вкусами латышской кухни всех времен - как традиционной, так и новаторской!
С 16 по 18 августа пройдет латвийский этап Европейского фестиваля уличной еды, где с помощью дегустаторов и жюри будет определен лучший вкус уличной еды и ее создатель, который этой осенью будет представлять Латвию на Европейском фестивале уличной еды в Германии. 17 августа различные кулинарные мероприятия пройдут также на Ратушной площади.
Светящийся сад. Инсталляции Cie Carabosse
16 и 17 августа в парке Победы состоятся огненные шоу, которые покажет французская группа Cie Carabosse. Это музыкальное представление с аудиовизуальными инсталляциями и живым огнем будет проходить с 22:00 до 1:00.
"Рига растет" (Rīga aug)
17 августа на набережной 11 Ноября посетителей ждёт обширная программа - от детских мероприятий, которые начнутся с 14 часов, до дискотеки, которая закончится в 2 часа ночи. Запланировано и лазерное шоу.
На набережной 11 Ноября каждый сможет найти себе мероприятие по душе. На перекрытом для движения отрезке от статуи Большого Кристапа до Каменного моста разместятся разные мастерские: интерактивные объекты современного искусства, интерактивные фоторамки с пейзажами Риги, создание объекта уличного искусства длиной 100 м, мастерская трафаретной печати, мастерская для самых маленьких, а также мастерская "Рига, я люблю тебя!", в которой участники напишут самое длинное признание городу в любви.
Баскетбольный турнир "Матч берегов"
17 и 18 августа на Эспланаде состоится баскетбольный турнир "Матч берегов" (Krastu mačs), который интересен тем, что будет проходить непрерывно, в режиме нон-стоп. Это массовое спортивное мероприятие с обширной развлекательной программой - в течение суток на площадку выходят баскетболисты разных уровней мастерства с правого и левого берегов Даугавы, непрерывно выступают диджеи и музыканты, проводятся конкурсы для зрителей и есть возможность насладиться вкусной едой на Гастрономическом рынке.
Ожидаются игра актеров против музыкантов, женская битва актрис, матч инфлюенсеров, а также традиционные соревнования политиков. В матче открытия примут участие баскетбольный клуб VEF Rīga против Ghetto family.
Все мероприятия будут бесплатными, общественный транспорт в Риге 17 и 18 августа также будет бесплатным.
Подробную программу можно изучить на сайте Live Riga.
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