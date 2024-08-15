Смогут ли латвийские дороги выдержать вес военных конвоев НАТО?

Присутствие союзников в Латвии увеличивается. Согласно новым оборонным планам НАТО, более крупные подразделения союзников, которые могут быть размещены в Латвии для ее защиты и обучения во время пребывания здесь.

Это означает, что дорожная система страны должна быть модернизирована для поддержки значительных военных конвоев, включая бронетехнику.

Например, если семейный автомобиль весит не более пары тонн, а грузовик - от нескольких тонн до 52 тонн, то основной боевой танк Challenger 2 весит около 65 тонн.

В настоящее время дороги в Латвии, используемые для военных нужд НАТО, способны обеспечить безопасное движение военной техники. С другой стороны, по данным Министерство сообщения, необходимо дополнительное финансирование на содержание и реконструкцию.

При этом работа по оценке продолжается на более детальном уровне с учетом требований ЕС и НАТО.

В Латвии оценка дорожной инфраструктуры происходит одновременно с процессами, происходящими на уровне ЕС. Европейская комиссия совместно с министерствами транспорта и обороны стран-членов ЕС оценивает совместимость Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) для двойного использования. Целью оценки является более эффективное планирование финансирования в следующий период планирования ЕС, содействие завершению строительства сети TEN-T и интеграции военных стандартов там, где это необходимо, сообщает министерство.

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