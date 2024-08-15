Соратники и вдова Алексея Навального опубликовали постановление Следственного комитета России, в котором говорится, что причиной смерти политика в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе якобы стало "комбинированное заболевание", сообщает Русская служба Би-би-си.
Видео ⟩ В России отказались возбуждать дело о смерти Навального. Комментарий его вдовы Юлии
"Смерть Навального А. А. имеет аритмогенный характер, проявившийся нарушением ритма и проводимости сердца. Триггером (пусковым фактором) к возникновению нарушения ритма явилось критическое повышение артериального давления (гипертонический криз)", - написано в постановлении СКР об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с гибелью Навального.
Кроме того, в постановлении приводится целый список "сопутствующих заболеваний и состояний", которые якобы были у политика. Среди них, например, значатся хронические панкреатит и холецистит, фораминальная грыжа межпозвонкового диска, энцефалопатия, золотистый стафилококк.
Постановление подписано следователем Александром Варапаевым, который, как сообщали ранее соратники Алексея Навального, угрожал матери политика, пытаясь добиться ее согласия на тайные похороны.
По словам Юлии Навальной, семья политика еще полгода назад направила запрос во ФСИН с требованием предоставить записи с камер наблюдения, результаты вскрытия и вернуть одежду политика, в которой он был в день смерти. Ответ на этот запрос родственники политика получили только сейчас.
Видео: Обращение Юлии Навальной
Согласно документу, 16 февраля состояние Навального на прогулке "резко ухудшилось", после чего его завели в помещение, а затем было принято решение поместить его в медицинскую часть и вызвать скорую. До прибытия скорой Навальному делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В 14:17 прибывшие врачи констатировали смерть.
Однако Юлия Навальная в опубликованном на YouTube видео сказала, что, когда ее мужу стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО, а "в медсанчасть его отнесли уже без сознания". Откуда у нее эти сведения, она не уточнила.
Она также отметила, что у политика не было при жизни никаких заболеваний сердца, и задалась вопросом, как можно обнаружить аритмию посмертно.
Бывший врач Навального Александр Полупан, комментируя Telegram-каналу "Агентство. Новости" документ СК, заявил: "Либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтобы что-то написать. Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию". Он сообщил, что такое нарушение сердечного ритма, как якобы было у Навального, может возникнуть либо при врожденном заболевании, либо при наличии структурной патологии сердца, а вероятность тяжелого гипертонического криза у политика сомнительна, потому что в его медицинских документах ранее не было указаний на гипертоническую болезнь.
В свою очередь опрошенный Би-би-си анестезиолог больницы Ланиадо (Израиль) Михаил Фремдерман тоже выразил сомнение в наличии у Навального сердечной патологии, а также перечисленных в документе хронических панкреатита, холецестита, гепатита и гастродуоденита.
"Все такие обращения и назначение лечения должны быть зафиксированы. При этом гипертонический криз гораздо чаще приводит к инсульту, чем к злокачественной аритмии, которая угрожает жизни. Впервые в жизни - и сразу аритмия?" - сказал врач. Он считает, что результаты вскрытия "аккуратно списаны из медицинских учебников": "Ни разу, например, я не видел в протоколе вскрытия указания на "гормональные вазоконстрикторы", как в этом документе".
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