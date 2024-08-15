Видео В России отказались возбуждать дело о смерти Навального. Комментарий его вдовы Юлии

Однако Юлия Навальная в опубликованном на YouTube видео сказала, что, когда ее мужу стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО, а "в медсанчасть его отнесли уже без сознания". Откуда у нее эти сведения, она не уточнила.

Она также отметила, что у политика не было при жизни никаких заболеваний сердца, и задалась вопросом, как можно обнаружить аритмию посмертно.

Бывший врач Навального Александр Полупан, комментируя Telegram-каналу "Агентство. Новости" документ СК, заявил: "Либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтобы что-то написать. Либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию". Он сообщил, что такое нарушение сердечного ритма, как якобы было у Навального, может возникнуть либо при врожденном заболевании, либо при наличии структурной патологии сердца, а вероятность тяжелого гипертонического криза у политика сомнительна, потому что в его медицинских документах ранее не было указаний на гипертоническую болезнь.

В свою очередь опрошенный Би-би-си анестезиолог больницы Ланиадо (Израиль) Михаил Фремдерман тоже выразил сомнение в наличии у Навального сердечной патологии, а также перечисленных в документе хронических панкреатита, холецестита, гепатита и гастродуоденита.

"Все такие обращения и назначение лечения должны быть зафиксированы. При этом гипертонический криз гораздо чаще приводит к инсульту, чем к злокачественной аритмии, которая угрожает жизни. Впервые в жизни - и сразу аритмия?" - сказал врач. Он считает, что результаты вскрытия "аккуратно списаны из медицинских учебников": "Ни разу, например, я не видел в протоколе вскрытия указания на "гормональные вазоконстрикторы", как в этом документе".

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