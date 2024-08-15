Мужчина хранил и продавал амфетамин и марихуану: суд назначил долгое тюремное заключение

Обвиняемый в период до 29 мая 2023 года незаконно приобрел с целью сбыта более 10,7 грамма амфетамина - запрещенного психотропного вещества особо опасного характера - и более 1,3 грамма марихуаны, которая является растительным продуктом с наркотическим действием и растительным эквивалентом запрещенного наркотического вещества особо опасного характера.

Незаконно приобретенные наркотические и психотропные вещества обвиняемый хранил в холодильнике по месту жительства в Кулдиге, пока их не изъяли сотрудники Государственной полиции во время обыска.

Порог крупного размера амфетамина составляет два грамма, таким образом, обвиняемый приобрел и хранил общее количество психотропного вещества, превышающее это количество в пять раз. Приобретение и хранение марихуаны считается совершенным в крупном размере, если его количество превышает один грамм.

Преступление, совершенное обвиняемым и относящееся в соответствии с Уголовным законом к категории особо тяжких, направлено против общей безопасности и общественного порядка, причиняет существенный вред, опасный для общества, поскольку ставит под угрозу здоровье и жизнь обвиняемого и других лиц.

Важным отягчающим обстоятельством является то, что уголовное правонарушение было совершено при неснятой судимости после освобождения из-под стражи, что свидетельствует о глубоко искаженном понимании подсудимым границ социально приемлемого поведения, что с очень высокой степенью вероятности может привести к их нарушению в будущем.

Прокурор решением апелляционного суда удовлетворен, поэтому протест подавать не будет. Указанное решение еще не вступило в силу, его можно обжаловать в кассационном порядке.

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