Сырский доложил, что Киев создал первую военную комендатуру в Курской области

Сырский также сообщил, что ​с начала дня украинская армия продвинулась на полтора километра в Курской области, контролируя 82 населенных пункта

"В общей сложности с начала операции в Курской области наши войска продвинулись на 35 километров вглубь", - заявил он.

Он добавил, что три российские контратаки были отбиты.

Всего с момента вторжения в Курскую область украинская армия проникла на российскую территорию на глубину 35 километров и контролирует 1150 квадратных километров, сообщил Сырский.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Суджском районе, а затем начав стремительное наступление и на сопредельных территориях.

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