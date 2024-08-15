В Огре женщину сбил поезд; cоставы задерживаются

Pasažieru vilciens сообщает, что поезд Лиелварде (19:33) - Рига (20:31) на участке Лиелварде - Огре отменен.

Поезд Рига (18:47) - Айзкраукле (20:07) стоит на железнодорожной станции Саласпилс. Ожидаемая задержка составляет около 30 минут.

Поезд Крустпилс (18:35) - Рига (20:40) из Лиелварде в Огре будет останавливаться на всех остановках, а поезд Рига (19:01) - Мадона (21:33) из Саласпилса в Айзкраукле будет останавливаться на всех остановках.

Как сообщили LETA в Государственной полиции, в 19:00 поступила информация о том, что на улице Сколас в Огре произошел инцидент - под поезд попала женщина. В настоящее время на месте работает полиция.

Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение, движение поездов было восстановлено.

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