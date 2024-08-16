На Адажском полигоне почти ежедневно ловят посторонних. Это не только грибники

Военный полигон Адажи - одно из самых богатых на грибы мест, однако это военный объект, а значит, несанкционированный вход на него запрещен.

Глава отдела безопасности военной полиции майор Янис Круминьш пояснил, что военная подготовка на полигоне проходит круглый год. Там ведется стрельба боевыми боеприпасами, в том числе стрелковым оружием, артиллерийскими системами, поэтому люди, проникая на территорию, рискуют своим здоровьем и жизнью.

Журналисты LTV своими глазами наблюдали, насколько крупные учения проходят на полигоне. Чтобы все шло как запланировано, ответственные за безопасность патрули каждый день обходят полигон и почти ежедневно ловят какого-нибудь грибника. При приближении патруля люди реагируют по-разному. Некоторые говорят, что не знали про территорию, некоторые прячутся, сообщает LSM+.

Всего в прошлом году военная полиция возбудила более 30 административных дел за незаконное проникновение на военный объект. В этом году с начала сезона - уже 17. При этом часть задержанных на территории полигона оказалась не из-за грибов и ягод.

"Не секрет, что сейчас за геополитическая ситуация в Европе, как Россия продолжает агрессию в Украине. Есть повышенный интерес к военным объектам, к происходящему тут, к присутствию союзников. Были случаи, когда люди прикидывались грибниками или отдыхающими: приближались к военным объектам с целью наблюдения, получения информации или осуществления действий, которые угрожают и вооруженным силам и безопасности страны в целом", - рассказал Круминьш.

За нахождение на военном объекте без разрешения человека могут оштрафовать на сумму до 1500 евро.

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